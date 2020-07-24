"А страну Песков не посоветовал сменить?" В сети обалдели от предложения антипрививочникам

Вакцинация от коронавируса в России остаётся добровольной – тот, кто должен сделать прививку, но не хочет вакцинироваться, имеет право поменять работу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

– Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг. И если он хочет, он будет искать себе работу в другом месте, которое не связано с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки, – сказал Песков в ответ на вопрос, по-прежнему ли можно говорить о том, что вакцинация от коронавируса остаётся добровольной.

На уточняющий вопрос, может ли считаться добровольным выбор между вакциной и потерей работы представитель Кремля ответил, что «это добровольность, потому что вы можете поменять работу».

Сам Песков до сих пор не вакцинировался, ссылаясь на то, что переболел коронавирусом и у него ещё есть антитела.

Понятно, что такая политика двойных стандартов буквально взбесила россиян в соцсетях.

«А не пора ли Пескову самому сменить работу?» – пожалуй, это самый частый комментарий.

«А страну Песков не посоветовал сменить?» – уточнил читатель.

«Песков, ну, это уже неприкрытый цинизм», – ошарашен откровенностью пресс-секретаря президента москвич.