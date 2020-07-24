"А страну Песков не посоветовал сменить?" В сети обалдели от предложения антипрививочникам
Пресс-секретарь президента заявил, что люди могут "добровольно сменить работу, если не хотят добровольно вакцинироваться"
Вакцинация от коронавируса в России остаётся добровольной – тот, кто должен сделать прививку, но не хочет вакцинироваться, имеет право поменять работу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
– Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг. И если он хочет, он будет искать себе работу в другом месте, которое не связано с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки, – сказал Песков в ответ на вопрос, по-прежнему ли можно говорить о том, что вакцинация от коронавируса остаётся добровольной.
На уточняющий вопрос, может ли считаться добровольным выбор между вакциной и потерей работы представитель Кремля ответил, что «это добровольность, потому что вы можете поменять работу».
Сам Песков до сих пор не вакцинировался, ссылаясь на то, что переболел коронавирусом и у него ещё есть антитела.
Понятно, что такая политика двойных стандартов буквально взбесила россиян в соцсетях.
«А не пора ли Пескову самому сменить работу?» – пожалуй, это самый частый комментарий.
«А страну Песков не посоветовал сменить?» – уточнил читатель.
«Песков, ну, это уже неприкрытый цинизм», – ошарашен откровенностью пресс-секретаря президента москвич.
«Это все потому, что они давно уже уверены в нашей рабской психологии. Сейчас самый подходящий момент доказать нашим «верхам», что они оочень ошибаются! Мы – народ – это власть, а они – наши нанятые слуги! Только так и не иначе», – взбешён словами Пескова россиянин.
«Песков говорит о двойных стандартах, как о должном, я в шоке», – удивлён россиянин.
«Мне кажется, пора менять работу всему правительству и всем министрам! Зачем нам такие пустышки, слова которых только пустой звук?! Никакого дела, сплошные ограничения и поборы!» – и вновь призыв к отставкам во власти.
«О, идея! А пусть Песков попробует сменить работу. Без прививки, предпенсионного возраста, кроме как говорить, ничего не умеет. Его же никуда не возьмут. Другое дело, что наворованного хватит надолго…» – сожалеет читатель.
«Он сам же не стал прививаться, потому что якобы после болезни у него антитела, а людям надо, что за бред? Они там совсем страх, похоже, потеряли!» – считает читатель.
«Нас 90% таких. Не проще Песковых сменить?» – задаёт риторический вопрос россиянин.
«Короче, половине населения это чудо с усами предлагает сменить работу? Я пока точно не могу сказать, к чему приведёт конкретно весь этот идиотизм, но знаю точно – к чему-то нехорошему… А в результате осенних выборов они по-прежнему, видно, уверены, да? Если "да", то о честности этих выборов можно даже не заикаться!» – высказывает свою точку зрения ещё один россиянин.
«Одного не понимаю: Если у меня большое количество антител, зачем мне вакцина? Что за бред?» – интересуется читатель.
«По его же «логике»: наличие антител не является оправданием отсутствия прививки», – не понимает мысли власти россиянин.
Теги: #Песков, #коронавирус, #вакцинация
Рубрика: Общество