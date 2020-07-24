Первые Covid Free-зоны в ресторанах: посещаемость резко упала, большинство гостей разворачивают
О том, как это сказалось на бизнесе, рассказал совладелец ряда крупных столичных ресторанов Алексей Васильчук
С 28 июня все столичные рестораны обязаны будут пускать посетителей только с QR-кодами, которые будут выдавать получившим вакцину, или отрицательный тест ПЦР. Пока граждане разбираются, как быть тем, кто недавно уже переболел, иностранным гражданам, будут ли пускать с детьми, и прочими оргвопросами, первые рестораны добровольно объявили себя зонами Covid Free. Результат пока неутешительный.
– Гостей понятно, что мало. Очень. А так идёт всё хорошо, – сказал Sobesednik.Ru совладелец ряда крупных столичных ресторанов Алексей Васильчук.
– Можно сказать, что посещаемость упала во много раз?
– Да, она пока упала во много раз, потому что люди об этом мало знают. Понятно, что это не освещается. Одного дня недостаточно, чтобы люди об этом узнали. Те постоянные гости, которые ходили, они, естественно, не привиты. Поэтому пока там посетителей меньше в разы.
– У вас есть прогнозы о том, как в ресторанах будет после 28-го?
– Нет, не могу пока никаких прогнозов делать. Непонятно. Непонятно и то, готовы ли люди прививаться чисто психологически.
Но здравомыслящий человек в нынешней ситуации, которая происходит в городе, должен бежать и прививаться. Не только для того, чтобы в ресторан ходить, а для того, чтобы просто жить. Ситуация катастрофическая, на мой взгляд.
С 22 июня четыре заведения сети Restart Vasilchuk Brothers по инициативе владельцев были переведены в режим особой системы. Они пропускают внутрь только гостей, пришедших с QR-кодом. Таким образом, эти рестораны и клубы получили возможность работать и после 23:00. Это решение владельцами было принято ещё до распоряжения мэрии перевести в режим обязательных QR-кодов все столичные рестораны с 28 июня.
Персональный QR-код для посещения питейных заведений можно скачать с сайта «Госуслуги» или получить в одноимённом приложении тем, кто успел привиться вакциной от коронавируса в государственных поликлиниках или в их выездных пунктах.
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