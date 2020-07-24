Первые Covid Free-зоны в ресторанах: посещаемость резко упала, большинство гостей разворачивают

С 28 июня все столичные рестораны обязаны будут пускать посетителей только с QR-кодами, которые будут выдавать получившим вакцину, или отрицательный тест ПЦР. Пока граждане разбираются, как быть тем, кто недавно уже переболел, иностранным гражданам, будут ли пускать с детьми, и прочими оргвопросами, первые рестораны добровольно объявили себя зонами Covid Free. Результат пока неутешительный.

– Гостей понятно, что мало. Очень. А так идёт всё хорошо, – сказал Sobesednik.Ru совладелец ряда крупных столичных ресторанов Алексей Васильчук.

– Можно сказать, что посещаемость упала во много раз?

– Да, она пока упала во много раз, потому что люди об этом мало знают. Понятно, что это не освещается. Одного дня недостаточно, чтобы люди об этом узнали. Те постоянные гости, которые ходили, они, естественно, не привиты. Поэтому пока там посетителей меньше в разы.