Марии Алехиной из Pussy Riot и ее соратникам назначили по 15 суток

Участники группы Pussy Riot сообщили, что их активистке Марии Алехиной назначили 15 суток ареста по административной статье о невыполнении требований полицейских. Об этом пишет «Медиазона».

Напомним, что Алехина находилась под домашним арестом по «санитарному делу». А задержана она была, согласно протоколу, когда вместе с главой столичного штаба «Другой России Эдуарда Лимонова» Ольгой Шалиной отказалась сесть в машину полицейских.

При этом на опубликованном видео задержания видно, как Алехина выходит из такси и идет за сотрудников МВД.

По 15 суток ареста также получиили Ольга Шалина, фотограф Дмитрий Воронцов, мундеп Люся Штейн, режиссерка Анна Кузьминых и активист Александр Софеев.

Ранее на 15 суток задержали участнику Pussy Riot Веронику Никульшину.