Марии Алехиной из Pussy Riot и ее соратникам назначили по 15 суток
Всех обвинили в невыполнении законных требований сотрудников полиции
Участники группы Pussy Riot сообщили, что их активистке Марии Алехиной назначили 15 суток ареста по административной статье о невыполнении требований полицейских. Об этом пишет «Медиазона».
Напомним, что Алехина находилась под домашним арестом по «санитарному делу». А задержана она была, согласно протоколу, когда вместе с главой столичного штаба «Другой России Эдуарда Лимонова» Ольгой Шалиной отказалась сесть в машину полицейских.
При этом на опубликованном видео задержания видно, как Алехина выходит из такси и идет за сотрудников МВД.
По 15 суток ареста также получиили Ольга Шалина, фотограф Дмитрий Воронцов, мундеп Люся Штейн, режиссерка Анна Кузьминых и активист Александр Софеев.
Ранее на 15 суток задержали участнику Pussy Riot Веронику Никульшину.
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