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Великобритания отказалась дать гражданам право работать из дома после пандемии

Правительство опровергло информацию о разработке проекта по предоставлению работникам вечного права работать из дома

Фото: Global Look Press

Власти Великобритании отказались от идеи дать вечное право гражданам работать дома после окончания пандемии, однако продолжат развивать и стимулировать возможность работы по гибкому графику.

Как пишет WEK.ru, британские министры заявили, что вопреки призыву правительства минимизировать возможные контакты и по возможности работать из дома во время пандемии, такое положение вещей останется не навсегда. 

Представители кабинета министров также сообщили, что продолжат реализацию плана, который был впервые озвучен в предвыборном манифесте консерваторов в 2019 году. В нем говорилось о поощрении гибкого графика работы и проведении консультаций для того, чтобы работодатели вводили его по умолчанию, если у них нет веских причин не делать этого.

Что будет являться «веской причиной» для работодателя не удовлетворить запрос сотрудника на предоставление ему гибкого графика работы, в который может входить неполный рабочий день, свободный режим дня и работа из дома, пока не уточняется. 

Сейчас британцы имеют право потребовать гибкий график работы, если они проработали у одного и того же работодателя не менее 26 недель. Предлагается рассмотреть понижение этого порога. 

Ранее издании Daily Mail писал о том, что руководство страны разрабатывает проект по «предоставлению работникам вечного права работать из дома», который сделает незаконным их принуждение к возвращению в офис.

Рубрика: Общество

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