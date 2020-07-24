"Нужно опасаться врачей-телезвёзд": Мясникова раскритиковали за очередные высказывания

То ли врач, то ли телеведущий Александр Мясников в очередном своём эфире призвал остерегаться докторов, которые соглашаются со всеми просьбами пациента.

По его словам, грамотный специалист должен уметь говорить больному «нет», поскольку иногда согласие на исследование, например рентген или МРТ, приводит к путанице при лечении и наносит вред здоровью. Рекомендации вроде «давайте на всякий случай» недопустимы, но если врач решил не выдавать направление или не выписывать лекарство, он обязан объяснить отказ, считает медик.

– Вы, доктора, должны принимать своё решение и доносить его до больного. А вы, пациенты, должны принимать это. Опасайтесь докторов, которые на все отвечают «да», – предупредил он.

Мясников также опроверг мнение о том, что врач, не проявляющий эмоций, будет плохо лечить: если доктор начнёт сопереживать пациенту, он совершит недопустимые ошибки. «Переживать он будет потом. И вы поверьте, он всегда переживает. Мы помним каждого пациента, которого неправильно лечили или потеряли. Я помню всех до единого», – подытожил он.

Несмотря на правильные в общем-то слова, Мясников все равно подвергся критике в соцсетях. Тут, как говорится, против него уже работает репутация среди россиян. А уж заголовок новостей «Мясников рассказал, каких врачей стоит опасаться», сразу же подкинул большинству идею ответных реплик.