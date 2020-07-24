"Нужно опасаться врачей-телезвёзд": Мясникова раскритиковали за очередные высказывания
Доктор рассказал, каких врачей стоит опасаться и нарвался на хейт
То ли врач, то ли телеведущий Александр Мясников в очередном своём эфире призвал остерегаться докторов, которые соглашаются со всеми просьбами пациента.
По его словам, грамотный специалист должен уметь говорить больному «нет», поскольку иногда согласие на исследование, например рентген или МРТ, приводит к путанице при лечении и наносит вред здоровью. Рекомендации вроде «давайте на всякий случай» недопустимы, но если врач решил не выдавать направление или не выписывать лекарство, он обязан объяснить отказ, считает медик.
– Вы, доктора, должны принимать своё решение и доносить его до больного. А вы, пациенты, должны принимать это. Опасайтесь докторов, которые на все отвечают «да», – предупредил он.
Мясников также опроверг мнение о том, что врач, не проявляющий эмоций, будет плохо лечить: если доктор начнёт сопереживать пациенту, он совершит недопустимые ошибки. «Переживать он будет потом. И вы поверьте, он всегда переживает. Мы помним каждого пациента, которого неправильно лечили или потеряли. Я помню всех до единого», – подытожил он.
Несмотря на правильные в общем-то слова, Мясников все равно подвергся критике в соцсетях. Тут, как говорится, против него уже работает репутация среди россиян. А уж заголовок новостей «Мясников рассказал, каких врачей стоит опасаться», сразу же подкинул большинству идею ответных реплик.
«Опасайтесь Мясниковых, которые всё и вся знают», – призывает россиянин.
«Мясников рассказал, каких Мясниковых следует опасаться», – перефразировал заголовок следующий читатель.
«А я бы таких врачей как Мясников точно опасался, потому что он пропагандист», – считает москвич.
«Врачей-телезвёзд опасаться нужно», – уверен петербуржец.
«Мясников рассказал, каких врачей следует опасаться – патологоанатомов!», – пошутил россиянин.
«Не, там телу уже все равно, да и неверный диагноз им поставить гораздо сложнее», – поспорили с ним.
«Вот таких болтунов, как сам Мясников и надо опасаться. Настоящим врачам некогда весь день балаболить. Они работают, а не спамят в новостях», – высказал точку зрения студент.
«Интересно, он когда-нибудь на рабочем месте в больнице появляется или только из каждого утюга вещает?» – задал риторический вопрос инженер.
«Он уже не практикует в качестве врача, а только участвует во всякого рода шоу-бизнесе, связанном с медициной. Поэтому странно, что он себя врачом до сих пор считает», – ответили ему.
«Главные врачи-деструкторы страны: Попова, Голикова, Ракова, Мурашко, Гинзбург, Проценко. Это неполный список», – привёл читатель свою версию врачей, которых стоит опасаться.
«Привет, пойдём-сообразим?
– Я бы с удовольствием, да мне врач запретил!
– Тю, мне мой тоже запрещал, я дал ему 100 баксов и он сразу сказал: пейте все, что хотите!» – завершил анекдотом житель столицы.