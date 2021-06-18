Пастила и жвачка от COVID-19: Минобороны разрабатывает новое лекарство

Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны начал разработку лекарства против коронавируса в виде жевательной резинки. Об этом пишет РБК со ссылкой на свой источник, близкий к ведомству.

По словам собеседника агентства, специалисты института разрабатывают мукозальную вакцину против коронавируса в виде жевательных таблеток и пастилы.

«После испытаний препарат будет включаться в различные схемы лечения и профилактики коронавирусной инфекции», — добавил он.

«Совмещение доступной формы применения с полезными свойствами препарата обеспечит положительный эффект в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», — уточнил источник РИА Новости.

Директор ЦНИИ полковник Сергей Борисевич подтвердил РБК эту информацию и рассказал, что сейчас ведутся работы в данном направлении.

Как отмечается, работу над препаратом ведет 48 ЦНИИ Минобороны. Ранее Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) совместно с Научно-исследовательским центром (НИЦ) имени Гамалеи участвовал в создании вакцины «Спутник V», массовая вакцинация которой началась в декабре 2020 года. По состоянию на июнь 2021 года, она была зарегистрирована в 67 странах.

В апреле 2021 года Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России рассказало о разработанном препарате для профилактики и лечения коронавируса «Мир-19», который готовы зарегистрировать уже в конце этого года. По словам главы агентства, препарат разработан на основе микроРНК, не влияет на геном и иммунитет человека, выключает репликацию (копирование) вируса и предотвращает тяжелые формы заболевания.