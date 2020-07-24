Бегишев Сергей
Вчера, в 23:43

"Прекратите ханжеские советы!" В сети пинают ВОЗ за призыв лишить удовольствия способных рожать

Всемирную организацию здравоохранения обвиняют в сексизме, ханжестве и популизме

Фото: Bernd Friedel/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала женщин детородного возраста прекратить употреблять алкоголь из-за вреда для здоровья. Об этом говорится в проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022-2030 годы.

Согласно документу, страны должны повышать осведомлённость населения о вреде алкогольных напитков, однако особое внимание следует уделить детям, беременным и женщинам детородного возраста.

Это связано с тем, что употребление спиртного до и во время вынашивания ребёнка может привести к развитию у него различных заболеваний и нарушений, а также к появлению проблем с социальным поведением и способностью к обучению, говорится в тексте. Отмечается, что это также оказывает негативное воздействие на физическое и психологическое состояние матери.

Эти заявления вызвали широкую критику среди пользователей сети, а саму организацию обвинили в сексизме.

«ВОЗ предлагает "запретить женщинам детородного возраста пить". Мы что, ценим женщин только за их способность рожать детей? Употребление алкоголя может снизить количество сперматозоидов и снизить уровень тестостерона у мужчин, тогда где же призыв к мужчинам "детородного возраста" бросить пить?» – возмущается женщина.

«Предложили бы альтернативу, не нарвались бы на такую критику», – объясняет россиянин.

«Есть альтернатива алкоголю – секс», – спорят с ним.

Велосипед может лишить женщин радостей секса
«ВОЗ не рассматривает эту проблему комплексно, поскольку алкоголь является суррогатом психотерапии. Отказ неприменим, речь может идти только о замещении», – считает ещё один читатель.

«Учитывая западную легализацию марихуаны, рекомендации по алкоголю выглядят крайне ханжески», – звучит ещё одна точка зрения.

«Популизм чистой воды, жаль, что он исходит от авторитетной и уважаемой организации сферы здравоохранения, мнение которой имеет большой вес в мире», – расстраивается ещё одна девушка.

«Дорогая ВОЗ, я думаю, "женщины детородного возраста" не оценят ваше предложение. Прекратите давать ханжеские советы, пожалуйста», – написал москвич.

«Следующим шагом ВОЗ будет паранджа, чтобы щеки не подгорели», – иронизирует россиянин.

«Правильно ВОЗ, о мужиках заботишься – им больше алкоголя достанется…» – и вновь звучит нескрываемая ирония.

«Проще запретить оборот алкоголя, чем запретить пить», – предлагает петербуржец.

«Горбачёв уже запрещал, ничего не получилось. И к чему это привело? Ещё больше пить стали – сделали из водки объект культа…» – вспоминает мужчина со стажем.

Теги: #здоровье

Рубрика: Общество

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