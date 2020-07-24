"Прекратите ханжеские советы!" В сети пинают ВОЗ за призыв лишить удовольствия способных рожать

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала женщин детородного возраста прекратить употреблять алкоголь из-за вреда для здоровья. Об этом говорится в проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022-2030 годы.

Согласно документу, страны должны повышать осведомлённость населения о вреде алкогольных напитков, однако особое внимание следует уделить детям, беременным и женщинам детородного возраста.

Это связано с тем, что употребление спиртного до и во время вынашивания ребёнка может привести к развитию у него различных заболеваний и нарушений, а также к появлению проблем с социальным поведением и способностью к обучению, говорится в тексте. Отмечается, что это также оказывает негативное воздействие на физическое и психологическое состояние матери.

Эти заявления вызвали широкую критику среди пользователей сети, а саму организацию обвинили в сексизме.

«ВОЗ предлагает "запретить женщинам детородного возраста пить". Мы что, ценим женщин только за их способность рожать детей? Употребление алкоголя может снизить количество сперматозоидов и снизить уровень тестостерона у мужчин, тогда где же призыв к мужчинам "детородного возраста" бросить пить?» – возмущается женщина.

«Предложили бы альтернативу, не нарвались бы на такую критику», – объясняет россиянин.

«Есть альтернатива алкоголю – секс», – спорят с ним.