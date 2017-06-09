За Ани Лорак взялись прокуроры

У известной певицы Ани Лорак, которая никак не может определиться, Украина ей ближе или Россия, возникли серьезные проблемы в одной из этих стран. В РФ против Каролины Мирославовны Куек (так на самом деле зовут исполнительницу) могут возбудить уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов (199 УК РФ) с возможным лишением свободы на срок до трех лет.

Как стало известно, проверку возможных нарушений налогового законодательства со стороны ООО «Ани Лорак продакшн» начала прокуратура Московской области. Соответствующее письмо на днях получила депутат Госдумы РФ Тамара Плетнева, направлявшая запрос в ведомство. Уведомление подписал заместитель прокурора региона Сергей Рокитянский, чей опыт работы в надзорном ведомстве составляет почти 20 лет. По мнению экспертов, это явственно доказывает, что люди в погонах настроены на полноценное и качественное расследование и в их объективности сомневаться не приходится.

Одновременно копии обращения направлены в ФНС России, которая будет проводить свою проверку. Не исключено, что деятельностью Лорак заинтересуется и главное управление по вопросам миграции МВД России – туда поступило обращение инициативной группы, которая обращает внимание на вопиющую несправедливость. Так, власти Украины за последние годы запретили въезд в страну огромному числу представителей российского шоу-бизнеса: от Натальи Варлей до Льва Лещенко. Но их коллеги из незалежной вроде Ани Лорак возможности заработка в РФ не лишились – напротив, концерты украинских звезд проходят в стране с завидной регулярностью. К примеру, на сайте Лорак есть график гастролей по России – в списке есть Москва, Сочи, Рязань и многие другие города. А билеты на концерты стоят до 84 тысяч рублей!

«Голос Ани Лорак способен перевернуть сознание и вернуть веру в себя, а её искренность не оставляет равнодушным никого, ведь ощущение волшебства остается в сердце каждого зрителя, побывавшего на концерте!» – указывают организаторы концертов.

Но к искренности Лорак могут возникнуть вопросы. В этом году ее компания вошла в список юрлиц, которые не предоставляют налоговую отчетность. А в январе судебные приставы открыли против ООО «Ани Лорак продакшн» исполнительное производство из-за задолженности по налогам. В базах проверки контрагентов есть и еще одна неприятная фраза про компанию певицы: «сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)».

ООО «Ани Лорак продакшн» было зарегистрировано в подмосковном Красногорске еще в 2015 году. В 2018-ом фирма получила доход в сумме 37 млн рублей, а в 2019-м – уже 44 млн. При этом сама Лорак публично заявила, что «молотит как лошадь», получая свои 50 тысяч долларов за концерт. Очевидно, что эти цифры никак не сходятся, что и вызывает недовольство граждан. Особенно в условиях нестабильной экономической ситуации и большого разрыва в доходах между различными слоями населения.

Особенно в глаза бросается размах, с которым Лорак проводила российские гастроли. СМИ сообщали, что для концертов в рамках сценического шоу «Дива» были использованы 180 тонн оборудования, 250 человек персонала из Англии, Бельгии, Польши, Украины, России и Беларуси. При этом источник финансирования всего этого представления остается неизвестным. Ко всему прочему, в райдере певицы непременно присутствует «люкс» в 5-звездочном отеле, Mercedes не ниже S-класса и обязательная бутылка французского коньяка Courvoisier в гримерной.

А весной этого года в российский кинопрокат была запущена кинокартина «Дива», посвященная певице из незалежной. Причем прокат сопровождался довольно агрессивной рекламой. И вновь осталось невыясненным – за чей счет все это было.

Но о сомнительном успехе картины вполне можно судить по сайту «Кинопоиск». На странице «Дивы» красуется надпись «Недостаточно оценок», что свидетельствует – фильм не пользуется успехом в России.

Но бедной певицу уж точно не назовешь. СМИ неоднократно писали о шикарном автопарке звезды: здесь есть и Hummer H3, и Toyota Sequoia, а также BMW Z4 и даже Ferrari. А в украинской столице ее ждет двухуровневый киевский пентхаус, который они обустраивали вместе с мужем. ) Но сама Лорак утверждает, что находится в долгах - якобы из-за того же самого шоу «Дива».

– Оно стоит столько, что я сейчас в долгах. И отрабатывать его буду ближайших пару лет точно. Цифры мы еще до конца не знаем, потому что рассчитались не со всеми подрядчиками, мы еще собираем счета… речь идет о миллионах долларов, – говорила певица.

Возможно, дело идет к банкротству? Но тогда выходит, что Лорак будет в принципе негде зарабатывать, ведь и в Украине она находится в «черных списках», поскольку указывает, что у нее вообще «практически нет доходов». В 2019-м году замглавы Государственной фискальной службы Украины Евгений Бамбизов заявил, что певица выглядит весьма обеспеченной – но при этом не предоставляет в его ведомство информацию о своих доходах.

Проблема теневого заработка приезжих артистов давно обсуждается в России. По закону, они обязаны платить налог в размере 30% с доходов, полученных в РФ (местные артисты отдают государству всего 6% – обычно это ИП с льготным налогообложением). Разница очевидна. Покрыть очевидные убытки позволяет старая добрая схема – белый конверт за кулисами. «РГ» ранее сообщала, что самой продвинутой схемой является цепочка иностранных и российских компаний, оказывающих якобы услуги по организации мероприятий.

Не исключено, что первой под ударом окажется именно Лорак – тем более, что вопросы к ней у проверяющих органов накопились уже давно.