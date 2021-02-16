Мигранты смогут подтверждать ВИЧ-статус для визы в РФ в родной стране

«Визовые» мигранты с 16 февраля могут подтверждать свой ВИЧ-статус через дипведомства России в родных странах. Это актуально именно для тех иностранцев, кто получает визу через диппредставительство или консульские учреждения РФ.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Отмечается, что именно «визовым» мигрантам дозволяется присутствовать в стране более месяца при подтвержденном отрицательном ВИЧ-статусе.

Это допущение стало возможным в рамках законодательных изменений в рамках миграционной политики.

глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев отметил, что текущие поправки вносятся с надеждой на улучшение адаптационных возможностей для пребывающих в Россию иностранцев.