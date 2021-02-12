Подозрение на порнографию в штабе Навального и давление у Смирнова. Новости к утру 12 февраля

В столичном штабе Алексея Навального вечером 11 февраля прошел «осмотр места происшествия». Более шести человек в гражданском, которых сопровождала съемочная группа телеканала НТВ, пишет «Медиазона».

В офисе изъяли листовки. Силовики утверждают, что визит состоялся в связи с жалобой о «печати порнографической продукции». Так свой визит полиция объяснила сотруднику штаба Александру Шепелеву.

Также во время обыска один из полицейских поинтересовался у адвоката Владимира Воронина, нет ли на обнаруженной среди мерча футболке оскорблений чувств верующих. На одежде принт с задержанием Иисуса силовиками (на фото).

Минюст тем временем не стал обжаловать решение ЕСПЧ по компенсации морального вреда Алексею Навальному за незаконное задержание во время акции протеста на Болотной площади в 2012 году, пишет «Дождь».

На сам Минюст подал иск в суд центр «Насилию.нет», признанный ведомством организацией, выполняющей функции иностранного агента. В НКО считают, что внеплановая проверка была незаконной, а доказательств о наличии иностранного финансирования предоставлено так и не было.

Вместе с тем центр расценил само законодательство об иностранном агентстве противоречащим международному праву, пишет телеграм-канал Avtozak LIVE.

ЕСПЧ посмертно присудил бывшему охраннику первого президента Чечни Ахмата Кадырова Аюбу Тунтуеву компенсацию в размере 100 тысяч евро за пытки электрошокером.

Мужчина был приговорен к 24 годам по делу о теракте в селе Знаменское. В 2019 году его нашли мертвым в колонии. Родственники заявляли о следах побоев на его теле, но эксперты СК не обнаружили травмы.

В твиттере главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова сообщается, что журналист чувствует себя очень плохо. Тонометр фиксирует давление 178/112. Из ОНК к нему пока никто не приходил. В камере, где он отбывает 15 суток, очень жарко, плохое освещение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Она состоится 19-20 февраля с участием президента США Джо Байдена, главы Еврокомиссии Урсулы фон Дер Ляйен, а также ведущих представителей ООН и НАТО, пишет «РИА Новости».