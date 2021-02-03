Протесты и задержания в России продолжаются: главное к утру 3 февраля

По всей России в связи с приговором оппозиционеру Алексею Навальному, согласно данным «ОВД-Инфо» на 8:00 мск, задержаны 1408 человек, 1145 из этого числа пришлось на столицу, 246 – на Санкт-Петербург. В Ижевске задержаны четверо, в Омске – трое.

В Челябинске сторонники оппозиционера несут цветы к зданиям судов, пишет Znak.com, там задержаны два человека. «Челябинцы приносят гвоздики к зданиям судов, ведь судебная система сегодня умерла», – пояснили в местном штабе Навального. В Петербурге силовики зачистили Гостиный двор, люди прошли по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства.

В Москве сторонники политика накануне вечером, после оглашения судьей решения, начали собираться на Манежной площади, у Большого театра и в Дмитровском переулке, шествие продолжилось по Неглинной улице, было перекрыто движение. Сотрудники ОМОНа задерживали участников, применяя резиновые дубинки, сообщило «РИА Новости», в автозаках оказалось множество журналистов. Среди задержанных – сотрудницы The Bell Анастасия Стогней и Валерия Позывчук, журналист «Важных историй» Екатерина Аренина, журналист «Открытых медиа» Евгений Сафронов (позже их отпустили без протокола). Журналистов издания «Наш Север» Виталия Акимова и канала RusNews Екатерину Максимову увезли в отделение полиции. При задержании у Максимовой отобрали пресс-карту.

Задержаны были корреспондент «Дождя» Василий Полонский и журналист Avtozak LIVE Максим Кондратьев, обоих также отпустили без составления протоколов. По словам главы Союза журналистов России Владимира Соловьева, его коллеги обратились по этому поводу в центральный главк МВД, пишет «Интерфакс».

Корреспондент Youtube-канала Real View Федор Худокормов, которого силовик ударил дубинкой по голове, сообщил изданию Daily Storm, что зафиксирует побои в травмпункте. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в отношении сотрудника Росгвардии проведут служебную проверку.

В США «выразили беспокойство» ситуацией. «Мы повторяем наш призыв к руководству России немедленно и безоговорочно освободить господина Навального, а также несколько сотен других граждан России, незаконно задержанных в последние недели просто за то, что они отстаивали свои права», – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. С требованием освободить политика Навального выступили Германия, Великобритания, Австрия, Канада и Франция, передает «Эхо Москвы».

В Instagram в связи с приговором Алексею Навальному тем временем появился хэштег #бойкотивроше. Внимание на это в своем Telegram-канале обратила Ксения Собчак. Призывы не приобретать продукцию компании связаны с тем, что так называемое дело «Ив Роше» стало причиной замены условного срока Навальному на реальный.