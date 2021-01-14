Бразильский шаман: "Лекарство от коронавируса будет найдено в середине февраля"

Известный бразильский гуру и шаман Бабалориша Пай Паулиньо де Огум Шороке (Pai Paulinho do Ogum Xoroquê – порт.) сделал громкое предсказание о ситуации с коронаврусом. По его словам, 2021 год станет годом исцеления и очищения для Земли. Уже в феврале люди начнут меньше заболевать, а у медиков появится действенный метод лечения опасного вируса.

Пай Паулиньо известен тем, что исповедует древнюю афро-бразильскую религию кандомбле и регулярно устраивает сеансы общения с духами на глазах у поклонников.

По его словам, 2021 год пройдет под покровительством бразильского бога Оскалы (аналог нашего Иисуса Христа) и богини моря Йеманджи. Эти высшие сущности, по прогнозу шамана, принесут на Землю любовь, веру в лучшее будущее и доброту.

– Единственным способом борьбы с опасными вирусом должно стать понимание того, что мы все – единый народ, и мы должны воспитать в себе всеобщую любовь к нашему миру, научиться поддерживать друг друга. Это – единственное оружие, которое поможет победить смерти и отчаяние, – сказал Пай Паулиньо.

По словам шамана, никакого апокалипсиса и ухудшения ситуации в 2021 году ждать не стоит. Напротив, начиная с середины февраля медики найдут и начнут использовать эффективное лечение против вируса и количество пострадавших людей начнет постепенно уменьшаться.