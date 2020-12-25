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В России появится новый лидер, ему поверит народ: неожиданный прогноз Павла Глобы на 2021 год

Общество
15:59, 25 декабря 2020

В России появится новый лидер, ему поверит народ: неожиданный прогноз Павла Глобы на 2021 год
Павел Глоба // Фото: Global Look Press
Павел Глоба // Фото: Global Look Press

Известный российский телеведущий, писатель и астролог Павел Глоба давно получил широкую известность благодаря своим предсказаниям, многие из которых, несмотря на скептическое отношение к его персоне со стороны отдельных критиков, сбываются довольно часто. Не так давно Павел Павлович озвучил свой прогноз для России на 2021 год, тем более что именно от предстоящего года после кризисного 2020-го многие ожидают положительных изменений.

По словам специалиста, следующий год будет проходить под знаком Змееносца, знаменующего собой новый 13-летний звездный цикл, а значит, 2021 год сулит людям весьма неожиданные перемены, предугадать которые не смогут ни политологи, ни экономисты. Изменения, утверждает Глоба, почувствуют на себе все россияне. Коснутся они и политической сферы, поскольку на арену должен выйти новый лидер, способный провести в стране реформы, которых в ней не было десятки лет. Фактически, утверждает астролог, Россия будет перевернута «с ног на голову», однако эти изменения начнут давать положительный результат только ближе к 2030 году. Зато новая политика приведет Россию к улучшению отношений с европейскими странами, что вынудит международное сообщество даже признать Крым российским.

А вот в регионах внутри страны Глоба, напротив, ожидает обострения конфликтов и считает высокой вероятность народного восстания против действующей власти, погасить которое можно будет только принудительно. Вместе с этим автор прогноза успокаивает общественность, утверждая, что никакого кровопролития в будущем году ожидать не следует, поскольку население поверит в нового лидера страны.

Более того, по версии Павла Глобы, уже к концу 2021 года России и Украине удастся погасить многолетний конфликт и наметить первые шаги к сближению. Из числа прочих международных побед России специалист называет укрепление союза с Китаем, что приведет к упадку американской экономики.

В целом же, убежден Глоба, ближе к концу следующего года мир изменится полностью, но прежде чем все эти процессы приведут к логическому итогу, будет править настоящих хаос. В России на этом фоне будет срочно изменена вся система законов, кроме того, грядут существенные изменения в сфере труда, поскольку огромное количество профессий попросту вымрет из-за предстоящей технологической революции.

А вот жить лучше россияне в будущем году не станут. Улучшения их уровня жизни и роста доходов эксперт не прогнозирует. Однако при этом Глоба напоминает критикам российских властей, что тяжелые времена настали для всех стран в мире, что связано с глобальным кризисом.

Теги: #предсказания

Рубрика: Общество

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