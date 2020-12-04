Премию за развитие российского интернета получила Росгвардия

Росгвардия стала лауреатом «Премии Рунета» 2020. Значительный вклад ведомства в развитие российского сегмента интернета жюри конкурса увидело в категории «Государство и общество».

Как объясняет TJournal, причиной присуждения этой награды силовому ведомству стало его шоу на иностранном видеохостинге YouTube. Программа «Проверка на прочность» якобы получила «положительный отклик интернет-аудитории». Особенно организаторы отметили её вклад в «военно-патриотическое воспитание молодёжи».

В этой передаче российские звезды пробуют себя в роли военных и выполняют различные действия в форме и с оружием. Несмотря на то, что у канала 62 тысячи подписчиков, самое популярное видео с Иваном Охлобыстиным набрало всего 28 тысяч просмотров, а некоторые ролики не набирали и 10 тысяч просмотров.

Также в этой номинации призы получили ФНС, благотворительный фонд Константина Хабенского, «Медиалогия», и департамент предпринимательства и инновационного развития мэрии Москвы.