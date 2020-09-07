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"Педофил на доверии"

Общество
16:10, 07 сентября 2020

"Педофил на доверии"
Александр Сытин
Александр Сытин

Следствие оставило влиятельного бизнесмена, обвиняемого в педофилии, на свободе.

Серийный педофил из Подмосковья

В Новосибирской области 31 августа суд вынес приговор местному предпринимателю. Как установило следствие, всего за пять лет в свободное от бизнеса время житель Здвинского района не менее 49 раз насиловал несовершеннолетних девочек и еще 74 раза совершил над ними насильственные действия сексуального характера. Всего по 123 таким эпизодам уважаемого предпринимателя, на деле оказавшего маньяком-педофилом, осудили на 18 лет лишения свободы. 

Зато его «коллеге»-бизнесмену из Москвы Александру Борисовичу Сытину повезло гораздо больше. Вот что значит, иметь связи не только с несовершеннолетними. Несмотря на подтвержденные на полиграфе свидетельские показания Анастасии Б., рассказавшей, как Сытин вывозил ее, тринадцатилетнюю, в лес и запирал в московской квартире, и что он там с ней делал, этого бизнесмена выпустили сначала из-под стражи, а потом и из-под домашнего ареста. 

- Мне реально страшно, - призналась «Собеседнику» Анастасия.

О том, что ей в детстве пришлось пережить, девушка молчала целых 10 лет. Сначала боялась расстроить родителей, потом мужа. Теперь боится за трехлетнего сына:

- Наши общие знакомые передают, что в разговорах с ними Сытин говорит, что мне теперь надо еще больше бояться, что у меня ребенок, что нам всем хана. Мы даже воспитателей в саду предупредили, чтобы к сыну никто посторонний не подходил. Там, конечно, пропускная система, но ее ведь можно и обойти. Тем более, что у Сытина — связи. Он по-настоящему богатый человек: не как Абрамович, но богатый. «Феррари», личный вертолет, сотни объектов недвижимости и репутация «тайного агента ФСБ». Я его знаю с рождения: он дружил с моим отцом, крестил моего брата, а когда мне было 13 лет, повез меня кататься на мотоцикле в лес…

Что произошло потом, Настя рассказала  на детекторе лжи, причем дважды (сначала на независимом полиграфе ее проверил собственный адвокат, чтобы удостоверится, что девушка и в самом деле говорит правду, затем проверку устроили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Московской области). Потерпевшая рассказала следователям и экспертам, как в лесу Александр Сытин, друг ее отца (точнее, тот, кого она считала его другом)  заглушил мотоцикл, расстегнул на ней джинсы и запустил туда руку… Рассказала, как потом в его квартире на Кутузовском проспекте спустил перед ней уже собственные штаны... Как повалил затем школьницу на кровать… Как говорил, что не надо сопротивляться, что у него есть еще одна девочка, Саша, ее ровесница, и ей все это нравится...

- Мне было страшно, но во всем я винила себя, - продолжает Анастасия. - А избегать с ним контактов я не могла, потому что наши семьи жили в одном доме в Подмосковье. У моего папы был с ним общий бизнес, наши семьи вместе отдыхали. И я молчала. Все эти годы. Вышла замуж, родила ребенка, уехала в Салават. А вернувшись в Москву, узнала от отца, что на Сытина завели уголовное дело за взятку. «Хотя за ним были дела и похуже», - рассказал мне отец. Оказывается, Сытин как-то предлагал моему папе поехать на его машине в Макдональдс «девок клеить». А какие в Макдональдсе девки? Правильно, подростки. Потом я узнала, что сотрудница Сытина видела, как тот в сауну на базу отдыха мальчиков на ночь привозил. Узнала, что родственнице Сытина Светлане (она жила с ним в одном подъезде) тоже известно, о том, что тот водит к себе несовершеннолетних... Все эти мелочи сложились в целую картинку, и я решила подать на него заявление - не ради себя, а чтобы защитить других детей. Чтобы хотя бы их защитить от насилия.

Семейный подряд при свидетелях

Пока заявление подала одна только Анастасия - не все потерпевшие готовы пройти через огласку, которую влечет за собой расследование и суд. Однако, «Собеседнику» удалось выяснить ряд дополнительных эпизодов, о которых стало известно сыщикам. Например, о том, как Александр Сытин вместе с женой (тоже Анастасией) устраивал в арендованном лимузине для друзей и одноклассников Насти сексуальные игры. Или о том, как о нездоровом отношении Сытина к несовершеннолетним рассказывали рабочие, которые делали ремонт в его квартире. Мало того, в деле есть подробное описание того, как Сытин развращал даже своего крестника – младшего брата Анастасии, которому в 9 лет показывал порнографические журналы и возил на «взрослые» мероприятия, где фотографировал мальчика в обществе обнаженных девушек. Ребенку это все казалось игрой, и он долгое время расценивал такие «знаки внимания» как проявление заботы со стороны крестного отца Александра Сытина. Ведь Сытин (эта информация тоже стала известна следствию) не брезговал заниматься сексом с женой несколько раз так, чтобы маленький брат Анастасии мог за этим наблюдать. Жена, судя по материалам дела, поддерживала мужа во всех извращенных устремлениях.

Крестник Сытина с девушкой интересного поведения

А вот показания следствию свидетеля О., ранее работавшим директором одной из компаний Сытина:

«Летом 2017 года, Сытин Александр Борисович попросил меня забрать девочку с базы отдыха и отвезти ее в стоматологическую клинику в Серпухове. В настоящее время, точный адрес клиники не помню, но узнать визуально и показать могу.

Стоматологическая клиника была частная. Я отвозил девочку в клинику на автомобиле Лада Ларгус белого цвета, госномер х811мс 99. Девочке на вид было лет 15-16, назвалась Юлией. У неё была сильная опухоль на щеке с левой стороны и сильно болел зуб. Рост девочки примерно 170 см, телосложение худощавое, волосы длинные, темного цвета, шатенка, глаза зелёного цвета. По дороге в клинику, Юлия сообщила, что у Сытина А.Б. были с ней половые акты, вагинальный и оральный. После лечения, которое проходило примерно два часа, я отвез её назад на базу отдыха. После моего возвращения, Сытин А.Б. вернул мне деньги за лечение Юлии, около двух тысяч рублей».

Конечно, это все пока только показания, которые нуждаются в дополнительном подтверждении. Но ведь для того и возбуждаются уголовные дела, что вести тщательное объективное расследование, а не открыто выгораживать обвиняемого, как происходит на этот раз. Как выяснил «Собеседник», на момент написания материала следствие так не допросило жену Сытина, которая, согласно свидетельским показаниям, принимала самое деятельное участие в уголовных развлечениях мужа. 

Супруга Сытина разделяет его своеобразные наклонности

Настоящий полковник для педофила

- Уголовное дело по статье 132, часть 4, пункт б (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего) было возбуждено еще полгода назад — 4 марта 2020-го, - пояснил «Собеседнику» адвокат Александр Бенхин. - Это преступление относится к особо тяжким, однако в следственном изоляторе Александр Сытин просидел пару дней. Сначала его отпустили под домашний арест. Сытин предоставил справку о том, что у него — лимфома, и он - инвалид, хотя в таком состоянии он вряд ли мог бы даже на допросах сидеть. В «НМИЦ гематологии» Минздава уверяют, что признаки заболевания крови у Сытина отсутствуют. Независимые медицинские эксперты ставят диагноз и подлинность его справки под сомнение и заявляют, что онкологией обвиняемый вряд ли страдает, но суд эти доводы даже не принял, а как и следствие. Напротив, вскоре меру пресечения Сытину смягчили еще больше: ему лишь запретили напрямую общаться со свидетелями и выходить из дома в ночное время. Но и это предписание обвиняемый в педофилии нарушил.

В один прекрасный день обвиняемого дома полиция вообще не нашла. По словам Бенхина, за нарушение режима Сытина объявили в федеральный розыск и знаете, где спустя несколько дней нашли? На приеме у начальника Второго управления по расследованию особо опасных дел ГСУ СК РФ по Московской области полковника юстиции Валерия Иварлака. Сам туда явился, поговорить тет-а-тет. Удивительно, как он к полковнику попал - не иначе записался на приём, будучи в федеральном розыске. Видимо, Иварлак так любит свою работу, что встречается со всеми подследственными своего ГСУ. Или все-таки выделяет кого-то? Действительно, чем серийная педофилия не повод для встречи с руководителем  Второго управления ГСУ СК по МО Валерием Иварлаком?

В любом случае, визит богатого педофила к полковнику Иварлаку дал плоды: сразу после приватной беседы Сытина и Иварлака следствие еще больше начали спускать на тормоза. Даже заменили активного следователя на пассивного. Вместо того, чтобы отправить беглеца Сытина под арест, как положено по закону, его разве что не погладили по головке. Удивительная лояльность СК по Московской области к обвиняемому в педофилии при наличии жертв, свидетелей и нарушений.

- Сытина после приема у полковника отпустили, а розыск был отменен, - удивляется адвокат. - Не помню, чтобы к другим нарушителям меры пресечения относились столь же лояльно. Сегодня с Сытина даже запрет определенных действий вообще снят. Это просто какой-то юридический нонсенс.

«Восток» дело тонкое

Дело по педофилии настолько вопиющее, что мы не могли не задаться вопросом, каким образом Александр Борисович Сытин так вольготно себя чувствует при настолько серьезных обвинениях, подтвержденных свидетелями и даже полиграфом. Оказалось, что обвиняемому в педофилии предпринимателю вообще везет. Особенно в делах: Сытину удавалось приватизировать бывшую государственную недвижимость по цене, в десятки раз ниже рыночной. К примеру, как уже упоминали СМИ, здание общежития клинического института в Солнцеве (кстати, вместе с жильцами) Сытин приобрел всего за 29,5 млн. рублей - по цене нескольких комнат. Сделка потом была, правда, оспорена как незаконная, но возвращать недвижимость обратно в госсобственность уже было поздно.

А в 2010-2011 годах, согласно полученным «Собеседником» документам следствия, Александр Сытин захапал в Одинцовском районе целый оздоровительный комплекс «Восток», стоимостью порядка 2 млрд. рублей. Используя, как сказано в материалах следствия, «подложный план приватизации». В результате дети остались без бывшего пионерского лагеря, зато Сытин получил 8,5 га и 32 объекта недвижимости по льготной цене в 12 млн.

Как бизнесмену удавалось проворачивать подобные аферы и выкручиваться, стало понятно год назад, когда в подмосковном Серпухове арестовали начальника местного филиала Росреестра Армена Захаряна. По версии следствия, Сытин предложил тому взятку в размере 3,5 млн рублей за незаконное согласование реконструкции гостиничного комплекса. Сытина тогда тоже арестовали, но тоже быстренько отпустили. А его жену Анастасию, которая тоже во всем оказалась замешана, вроде бы до сих пор даже не допросили. Что тоже странно. Так что и это уголовное дело лежит пока почти без дела. Как тут не провести параллель с «делом педофила»! Ситуация повторяется в деталях.

Друг оказался вдруг

Впрочем, ради лишней копейки Александр Сытин не только с законом, но и с партнерами и друзьями не церемонился. В том же Серпухове, например, его считали весьма близким к бывшему главе района Александру Шестуну. Шестуна арестовали, его недвижимость и активы тоже. Кто сдал чиновника — вопрос, но знакомые Сытина считают, что ради собственной выгоды тот вполне способен запереть мораль в банковский сейф.

Своим другом Сытина считал, например, бывший банкир Андрей Струков, который давал Сытину деньги на его бизнес. Денег тот, естественно, не вернул, даже процедура банкротства его «Востока» не помогла. Центробанк нашел в Русстройбанке Струкова финансовую дыру и отозвал у банка лицензию. Теперь банкир заочно арестован и находится предположительно в США. «Струков уехал не из-за того, что боится следствия, а из-за того, что в его адрес исходили угрозы физической расправы от некоторых неадекватных вкладчиков. Несколько раз мы даже обращались с соответствующим заявлением в полицию», - пояснил ТАСС его адвокат. 

Обращались в полицию с заявлением на Сытина и потерпевшие по «делу педофила»: Александр Сытин не стеснялся в угрозах, даже умудрился угрожать следователю, который расследовал преступление не в его интересах. Но больше всего угроз – уголовным преследованием, налоговыми проверками и намеками на физическую расправу – от Сытина поступало тем, кто когда-то называл его «другом». И кого он давно был готов растоптать.

- Кроме моего отца, у Сытина был еще один друг, они втроем дружили, - дополнила «Собеседнику» Анастасия Б., уличившая бизнесмена в педофилии. - И вот Сытин к нему как-то приходит и предлагает: «Есть такой схематоз — давай Диму Ветрова кинем». (Ветрова — девичья фамилия Насти). Тот удивился: «Мы же друзья». «Ну и чё, - говорит. - Зато смотри, сколько денег можно срубить».

Говорящая деталь: ту самую квартиру на Кутузовском, где, как рассказала следствию Анастасия, ее насиловал Сытин, ему по дружбе когда-то уступил как раз ее отец, которого Сытин вот так своеобразно через дочь «отблагодарил». 

Правда, сам Сытин на очной ставке уверял, что в той квартире не живет, что до сих пор сдает ее в аренду. Вот только в выписке из Росреестра указано только одно обременение на эту недвижимость — судебный запрет на совершение сделок из-за открытого уголовного дела против Сытина. Но никаких данных о том, что квартира находится в аренде, в документах нет. Так что если Сытин ее и сдает, то, видимо, неофициально, чтобы сэкономить мелочь на налогах.

Патологии по наследству

Он ведь вообще экономный, Сытин. При всех его богатствах арбитражные суды завалены исками о том, что он не платил, например, за аренду земельного участка под своим особняком в Замоскворечье, или задолжал за капремонт в размере почти 150 тысяч рублей, или решил оставить без денег очередного подрядчика. 

Возможно, это такая же патология, как влечение к малолетним. Возможно, и тяга к криминалу — это просто наследственность. «Собеседник» нашел следы отца Сытина, Бориса Павловича, уроженца Дальнего Востока, 1943 года рождения, в полицейской картотеке. В 1982 году Сытин-старший на 12 лет пошел по этапу по 102-й «мокрой» статье за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах — на улице прирезал человека ножом. Интересно, а силовики, которые «крышуют» Сытина, в курсе патологической наследственности своего «агента»?

Больше того, родственница Сытиных Светлана уверяет, что мать младшего Сытина однажды застала его отца в ванной вместе с 10-летней девочкой. Может, и педофилия — это гены? Может Александр Сытин не преступник, а действительно больной. Причем, совсем не онкологией. Вот только данных о том, что он прошел психиатрическую экспертизу, у «Собеседника» нет. Бизнесмен упорно избегает даже назначенной следствием медицинской экспертизы. Экспертиза была назначена еще в августе, но накануне Сытин взял справку, что у него кроме лимфомы еще и ковид.

- Странное дело, - удивляется Анастасия. - Его карантин должен был закончится еще две недели назад, а у него, видимо, все еще ковид. Во всяком случае, экспертизу он до сих пор не прошел.... Он говорит, что я все придумала, что я завидую славе Харви Ванштейна. На полном серьезе он письменно заявлял, что мы подсадили к нему в камеру убийцу и людоеда, чтобы один из них его убил, а второй съел, если он не заплатит нам полмиллиарда. Но я, в отличие от Сытина, ни от кого не прячусь, я все экспертизы прошла. И, в отличие от него, ответила на все вопросы на полиграфе. И нашла свидетелей. И предоставила фото в качестве вещдоков. А у него, кроме слов, ничего нет. 

На самом деле, есть. Есть связи и деньги. Иногда этого вполне хватает, чтобы даже при таких обвинениях разгуливать не свободе.

- Не жалеете, что ввязались в такое безнадежное дело? - спрашиваю у девушки.

- Как об этом можно жалеть! - в свою очередь удивляется та. - Конечно, следствие идет пока не совсем так, как я ожидала, но что сказать... Буду бороться дальше: писать жалобы, заявлять ходатайства, давать делу огласку. Я все равно не смогла бы поступить по-другому - преступления против детей должны быть наказаны.

Да и не только против детей. Остальные преступления должны быть наказаны тоже.

Рубрика: Общество

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