Адвокаты Сафронова обратились в Генпрокуратуру с жалобой на следователя

Защита Ивана Сафронова обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой помочь добиться разъяснения сути его обвинений.

«Мы обратились с жалобой, в которой просим Генпрокуратуру потребовать у следователя выполнить наши законные требования. У обвиняемого есть право знать, в чем он обвиняется. Это одно из основных его прав», – цитирует ТАСС адвоката Сафронова Ивана Павлова.

Ранее в ходатайстве о разъяснении сути обвинения адвокатам Сафронова отказала ФСБ .

Советника главы Роскосмоса по информационной политике и бывшего обозревателя «Коммерсанта» Ивана Сафронова задержали по подозрению в госизмене 7 июля в Москве, он находится в СИЗО «Лефортово». Сафронову грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.