"Это очень опасное и ядовитое вещество": В РФ плывут новые 600 т ядерных отходов

Сопредседатель российской экологической группы «Экозащита» Владимир Сливяк заявил, что 11 августа из Амстердама в Россию прибудет очередная партия ядерных отходов в 600 тонн. Речь идет об урановых хвостах – токсичных радиоактивных отходах процесса обогащения урана.

«Если содержимое только одного контейнера в случае аварии попадет в окружающую среду, то летальная доза для человека может быть в радиусе 32 километров. Это очень опасное и ядовитое вещество, которое будет сохранять опасность в течение длительного времени», — объяснил он в эфире «Эха Москвы».

Доставить ядерные отходы из Германии должно судно «Михаил Дудин», которое выйдет из Амстердама в Усть-Луганск, расположенный возле Санкт-Петербурга. Оттуда содержимое отправится в Новоуральск, где расположено предприятие по обогащению урана госкорпорации «Росатом»: «Там находится хранилище под открытым небом этого российского предприятия. Туда эти отходы поместят, — рассказывает Сливяк. — Сколько они будут там лежать, не совсем понятно, потому что не совсем понятно, что именно с ними делает "Росатом" и делает ли вообще, потому что это предприятие закрытое».

Утверждать, что госкорпорация не намерена перерабатывать отходы он не стал. Однако отметил, что «реалистичного плана» того, каким образом это бы могло происходить в подобных масштабах, он представить себе не может.

Он также напомнил, что это уже далеко не первая подобная партия урановых хвостов в Россию. Sobesednik.ru уже не раз писал о поставках радиоактивных отходов в тех же объемах (600 тонн за раз) на том же судне «Михаил Дудин». Например, аналогичная ситуация происходила в марте, а в декабре схема осложнилась приездом в Петербург президента Владимира Путина, из-за чего корабль пришлось задержать до отъезда главы государства. Антиядерный эксперт российского отделения Greenpeace Рашид Алимов ранее объяснял, что такие поставки происходят по одному маршруту каждые три недели.