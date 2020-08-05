Илья Гаффнер // Фото: скриншот YouTube

Найден самый "дешевый" депутат РФ: Илья Гаффнер за год заработал целых 4 копейки
Фото: Global Look Press

Сергей Гармаш – герой или стукач?
Фото: автора

"Собирались и рассказывали антисоветские анекдоты". Выставка художника Горелова
Кадр: сериал «Чики»

Антон Долин: "Чики" – событие в этом проклятом году!
В центре внимания
Фото: Global Look Press
Леонид Гозман: Расходы на Путина будут расти. Обнуление – это бесконтрольность
Эксперт рассказал, кто победит, если между Россией и Белоруссией начнется война
Евгений Бунимович: "В ЕГЭ по иностранному языку надо химичить. Причем чиновникам"

Новости дня

05 августа, среда

[21:49]"Это очень опасное и ядовитое вещество": В РФ плывут новые 600 т ядерных отходов
[20:53]ФСБ пожаловалась на адвокатов Сафронова, не давших подписку о неразглашении
[20:07]Forbes: Наибольшим богатством в России обладает семья сенатора Совета Федерации
[19:16]В ЦК КПРФ призвали приравнять фальсификации на выборах к захвату власти
[18:43]Из-за взрыва в Бейруте без жилья остались 300 тысяч человек, пострадали 4 тысячи
[18:24]Патрушев обвинил Украину, Эстонию, Латвию и Литву в пропаганде нацистских идей
[17:19]Эко-активисты в Башкири обустроили палаточный лагерь против добычи известняка
[17:18]Задержан проректор МГУ. Его подозревают в выводе из страны миллиарда рублей
[16:23]Зеленский надеется, что задержанные Беларусью боевики будут переданы Украине
[16:21]В Пресненском суде завершилось шестичасовое заседание по делу Ефремова (видео)
[16:03]В открытом доступе появилась база из 157 реабилитационных центров
[15:56]Тихановская просит Меркель передать Лукашенко, что белорусы устали от диктатуры
[15:13]Капитан судна с селитрой, взорвавшейся в Бейруте: "Я писал каждый месяц Путину"
[14:56]Участнику протестов в Екатеринбурге заменили административный надзор на срок
[14:29]Еще два аэропорта в Москве смогут проверять пассажиров на антитела к ковиду
[14:13]ЦИК займется борьбой с "негативно окрашенной и заведомо ложной информацией"
[13:56]ВЦИОМ: россиянам важно, чтобы их дети владели иностранным языком, но без ЕГЭ
[13:42]Жириновский пообещал провести акцию в поддержку Фургала на "кусочке улицы"
[13:35]Топ-менеджер "Ростеха" купил Mercedes за 35 годовых зарплат простого рабочего
[13:05]На курортах Турции зафиксирован рост числа заражений коронавирусом
[12:20]Скидку на ЖКУ для многодетных предложили увеличить с 30% до 50-70%
[11:02]18 военнослужащих получили травмы на учениях  в ЕАО
[10:03]Ефремов приехал на первое слушание по делу о смертельном ДТП (видео)
[09:59]12 тысяч камер в московском метро будут выявлять граждан, находящихся в розыске
[09:13]О "госизмене" Сафронова спецслужбам было известно еще в сентябре
[08:34]Ефремов, TikTok и Бейрут. Новости к утру 5 августа

04 августа, вторник

[22:06]В одну из больниц Бейрута поступило 500 пострадавших от взрыва
[21:25]Подравшегося в Парке Горького с росгвардейцем вэдэвэшника арестовали до 3 октября
[20:56]На границе РФ и Казахстана произошло столкновении правоохранителей и мигрантов
[19:45]В Бейруте мощный взрыв разрушил дома. Предположительно, горел склад пиротехники
[19:25]В Украине начнут продавать неиспользуемые тюрьмы
[18:57]В Екатеринбурге задержаны сборщики подписей за возврат выборов мэра
[18:33]В Татарстане зафиксирована массовая гибель около 200 пчелосемей
[18:08]Следствие по делу Голунова сочло мотивом преступления корыстные цели полицейских
[18:00]В Чечню из Москвы вернули более ста чеченцев-правонарушителей и наркопотребителей
[17:41]Около 100 пилотов "Победы" отправились в неоплачиваемый отпуск до 2021 года
[16:56]Подозреваемого в изнасиловании таксиста оправдали. Потерпевшая обжалует приговор
[16:50]СК в Курганской области проверяет условия содержания детей в изоляторе детдома
[16:45]На Алтае совершил жесткую посадку вертолет с двумя людьми на борту
[16:15]Роскомнадзор заблокировал 34 сайта, чей теневой доход составил 3,7 млрд рублей

Фото: Global Look Press
Как выбрать ломбард, где вас не обманут: советы для тех, кто сдает вещи под залог
Фото: Global Look Press
Самые грибные места Москвы и Подмосковья в 2020 году назвал миколог
Фото: depositphotos
Рецепт дня: забористые и хрустящие малосольные огурцы
Фото в статье: пресс-служба телеканала СТС
Кокосовые сырки и творожные трубочки: молочные рецепты от Александра Бельковича
Фото: depositphotos
Опасность борщевика: беречься нужно блондинам с голубыми или зелеными глазами
Фото в статье: пресс-служба СТС
Форшмак, гратен и рулетики из лосося: ТОП-3 рыбных блюда от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
"Друзья на час" в Туле и "гламурный батюшка" в Твери: что обсуждали в Сети
На стыке технологий и креатива: видео-тренды Рунета
Фото в статье: соцсети
Грушевый штрудель, крем-брюле из миндаля и пирожки с абрикосом: топ-3 летних десерта
Фото: Global Look Press
Поправки в Ярославле и Волочкова в Дивееве: что обсуждали пользователи в блогах

"Это очень опасное и ядовитое вещество": В РФ плывут новые 600 т ядерных отходов

Общество
21:49, 05 августа 2020

"Это очень опасное и ядовитое вещество": В РФ плывут новые 600 т ядерных отходов
Перевод: "Подумай о завтрашнем дне" // Фото: Global Look Press
Перевод: "Подумай о завтрашнем дне" // Фото: Global Look Press

Сопредседатель российской экологической группы «Экозащита» Владимир Сливяк заявил, что 11 августа из Амстердама в Россию прибудет очередная партия ядерных отходов в 600 тонн. Речь идет об урановых хвостах – токсичных радиоактивных отходах процесса обогащения урана.

«Если содержимое только одного контейнера в случае аварии попадет в окружающую среду, то летальная доза для человека может быть в радиусе 32 километров. Это очень опасное и ядовитое вещество, которое будет сохранять опасность в течение длительного времени», — объяснил он в эфире «Эха Москвы».

Доставить ядерные отходы из Германии должно судно «Михаил Дудин», которое выйдет из Амстердама в Усть-Луганск, расположенный возле Санкт-Петербурга. Оттуда содержимое отправится в Новоуральск, где расположено предприятие по обогащению урана госкорпорации «Росатом»: «Там находится хранилище под открытым небом этого российского предприятия. Туда эти отходы поместят, — рассказывает Сливяк. — Сколько они будут там лежать, не совсем понятно, потому что не совсем понятно, что именно с ними делает "Росатом" и делает ли вообще, потому что это предприятие закрытое».

Утверждать, что госкорпорация не намерена перерабатывать отходы он не стал. Однако отметил, что «реалистичного плана» того, каким образом это бы могло происходить в подобных масштабах, он представить себе не может.

Он также напомнил, что это уже далеко не первая подобная партия урановых хвостов в Россию. Sobesednik.ru уже не раз писал о поставках радиоактивных отходов в тех же объемах (600 тонн за раз) на том же судне «Михаил Дудин». Например, аналогичная ситуация происходила в марте, а в декабре схема осложнилась приездом в Петербург президента Владимира Путина, из-за чего корабль пришлось задержать до отъезда главы государства. Антиядерный эксперт российского отделения Greenpeace Рашид Алимов ранее объяснял, что такие поставки происходят по одному маршруту каждые три недели.

«Никто в мире кроме нас этим не занимается. По всей видимости, есть коррумпированные чиновники, которые заинтересованы в том, чтобы их за деньги ввозили, потому что "Росатом" получает деньги за прием этих отходов, а не покупает их как сырье», — объясняет Сливяк.

Теги: #Экология

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Перевод: "Подумай о завтрашнем дне" // Фото: Global Look Press

Общество

"Это очень опасное и ядовитое вещество": В РФ плывут новые 600 т ядерных отходов
Нет изображения

Общество

В ЦК КПРФ призвали приравнять фальсификации на выборах к захвату власти
Фото: скриншот с видеоматериалов Пресненского суда

Общество

"Амнезия" Ефремова и кабриолет Добровинского: фото и видео с суда по делу о ДТП
Политика
Благословленные на продажу: какое авто покупают и продают служители РПЦ
Депутаты дошли до Берлина. Кто из наших политиков готов сбежать в Германию?
Анатолий Вассерман: Путин проводит закрытый кастинг на роль преемника
Иван Преображенский: к концу года "хабаровские" настроения станут доминировать в РФ
Общество
"Что я наделал": Гаишники рассказали, что они увидели на месте ДТП с Ефремовым
Гражданская жена погибшего курьера покинула зал суда, где слушается "дело Ефремова"
Шестуну не разрешают видеться с детьми
Александр Невзоров: Расчлененка по-питерски как городская традиция
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

В России есть два способа уцелеть при любых режимах. Первый – быть уникальным профессионалом, чьи умения могут пригодиться в оборонке. Второй – служить в карательных органах, но не следователем, а рядовым расстрельщиком. В первом случае твое имя даже после смерти будет окружено почетом, а во втором его просто никто не узнает

Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

Но даже если новые соглашения возникнут, они еще не означают мира. Война на Юго-Востоке Украины – это 13 000 трупов со всех сторон. Они не воскреснут. Эту рану можно исцелить лишь со сменой поколений. Отсюда мораль. Никогда не начинайте войну, если вы не знаете, чем и когда она закончится

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Нужно понимать, что один, пусть даже высокопоставленный зритель не может решать, что понравится остальным, а что нет. Сложно представить, чтобы министр культуры США собирал у себя в кабинете воротил Голливуда и указывал им, когда американцев надлежит радовать, а когда пугать. Минкульта там вообще нет, а делами этой сферы занимается МВД. Только не рассказывайте об этом Колокольцеву

Культура и ТВ
Раскол "Современника": Гармаша винят в доносах, Хаматову хотят заменить Орбакайте
Мария Рыбакова ушла от вопроса о переходе на "Россию-1"
"Им нужно было растоптать меня": как скандальные ток-шоу калечат судьбы героев
Елена Проклова: Бывший муж помогает мне строить дом
Шоу-бизнес
В скандале с кражей репертуара Вадима Казаченко замешана экс-директор Ротару
Иосиф Пригожин: Арсений на свадьбу ни копейки не просил
Кустинская похоронила трех мужей, сына и внука из-за проклятия "черной вдовы"
Одной из причин инсульта Кондулайнен стало предательство коллег

Здоровье
Игрокам в гольф порекомендовали почаще есть шоколад
Простудные инфекции готовят организм к защите от COVID-19
Длительное лечение от паразитов помогает детям стать успешными в будущем
Детские травмы ускоряют биологическое старение
Туризм
Из турецких отелей исчезнет шведский стол: новые правила питания огорчат россиян
Эх, полетим: когда Россия вернется к привычной жизни с открытыми границами?
Эксперт посоветовал, как купить дешевые билеты в Турцию на пике спроса
Цены на отдых в Турции взлетят на 30% после открытия границ РФ
Авто
Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Зачем МВД хочет повысить показатели смертности на дорогах? Отвечает Ольшанский
В России одной бедой меньше
Недвижимость
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Топ-5 ошибок, которые совершают продавцы квартир
Свежий номер
Global Look Press
Усиление мэр. Почему в Москве ужесточили масочный режим
Фото Полины Набоки
Монологи о шансоне. Часть 3: Михаил Бублик
Фото: Global Look Press
"Потеряла зачетку, дура". Как падчерица Сердюкова поступила в вуз без конкурса
Александр Лукашенко // фото: Global Look Press
5 вопросов к Батьке: кто накаляет обстановку в Беларуси перед выборами
Фото: Global Look Press
Дорогой Леонид Ильич, или лучший из худших

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Юлия Михалкова // фото в статье: пресс-служба телеканала СТС
Юлия Михалкова:
На ТВ я принесу больше пользы, чем сидя в кресле на Охотном Ряду
Фото: Global Look Press
Последнее интервью художника Чижикова:
Мой мишка с боем прорывался на Олимпиаду
Фото: Андрей Струнин
Дмитрий Глуховский:
Соловьева нам вместо книг – и царь будет дальше спать спокойно
Global Look Press
Виктор Шендерович:
теперь они ищут пострадавших от моего либидо
Global Look Press
Геннадий Гудков:
Дальние родственники Путина делают себе капиталы на фамилии
Фото: Global Look Press
Зарубина о бедственном положении артистов: "За выступления платят "три копейки"
Дмитрий и Ксения Натаровы
В секс-скандале с сотрудником "Россельзознадзора" и школьницей увидели шантаж
Одной старушки мало: Гогена сняли во время утех с двумя пенсионерками (фото)
Вадим Казаченко и Ирина Аманти
У Вадима Казаченко украли золотые хиты
фото: Instagram
Сергей Косенко: На "Острове героев" мы все ходили в укусах!
Фото: depositphotos
Чумовое жилье: на Ямале коренным жителям выдают сертификаты на чумы
Фото: depositphotos
Рецепт: Чтоб вам кисло было!
"Уничтожать овес бы не стали": На воронежском поле появились "следы НЛО"
Фото: Depositphotos
Рецепт: Лисички-сестрички
Подводная лодка-экспонат М-261 // фото: Валерий Аптерман
Ветераны и "Малютка": кубанские моряки реставрируют подлодку за свой счет
^