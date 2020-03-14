Германия направила под Петербург очередную партию урановых хвостов

Немецкое предприятие из города Гронау отгрузило на судно «Михаил Дудин» 600 тонн урановых отходов, которые покинули порт Амстердама и направляются в Ленинградскую область. Об этом предупреждает Greenpeace.

Груз должен прибыть в понедельник в российский порт Усть-Луга. Подразумевается, что конечной точкой для отходов должен стать город Новоуральск в Свердловской области.

Антиядерный эксперт российского отделения Greenpeace Рашид Алимов отмечает, что это первая транспортировка ядерных отходов из Германии в Россию в этом году. Всего с мая прошлого года таких поставок было десять. Грузы прибывали каждые три недели. «Перерыв в начале года, возможно, связан с тем, что из-за протестов “Росатом” переносил пункт прибытия из порта Петербурга в Усть-Лугу», — поясняет Алимов.

В январе активисты экодвижения передали министру экологии Германии письмо с 70 000 подписями против транспортировки ядерных отходов в Россию.

В декабре сообщалось, что одному из противников такого партнерства Германии и России в Санкт-Петербурге разбили все окна в офисе.