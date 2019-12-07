В Россию прибыла очередная партия урановых отходов из Германии

Эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский сообщил о прибытии в российский город Новоуральск из Германии новой партии урановых отходов из Германии, пишет «Наша газета».

Специалист отметил, что груз был замечен на территории города еще 4 декабря. По словам Ожаровского, сейчас в Новоуральске уже находится порядка 500 тысяч тонн обедненного урана.

Против ввоза урановых отходов из Германии в Россию выступали 25 экологических организаций и движений. Под петицией с соответствующими требованиями было собрано порядка 35 тысяч подписей. В Германии активисты проводили митинг против транзита химических отходов в РФ.

В «Росатоме» называют прибывающий в Россию груз «стратегическим резервом для атомной энергетики будущего».