50 человек в Германии выступили против поставок обедненного урана в Россию

В воскресенье 50 человек из числа активистов Greenpeace провели митинг против отправки очередной партии обедненного урана из Германии в Россию.

Активисты называют сделку немецкого предприятия Urenco с «Росатомом» аморальной. «Это абсолютный скандал, немецкое атомное предприятие должно утилизировать свои отходы в Германии. Они вывозят их в Россию и попросту не интересуются тем, что с ними будет дальше. Это безответственно», — говорит в комментарии DW экоактивист Маттиас Айкхофф.

Российские участники митинга предположили, что в РФ ядерные отходы свалят под открытым небом. «У нас уже скопились около миллиона тонн отвального гексафторида урана или так называемых ядерных хвостов, по нашим оценкам около 20 процентов от этого объема ввезены из других стран», — говорит член организации «Экозащита» Владимир Сливяк.

В «Росатоме» же утверждают, что отходы в России хранятся безопасно и поступают в страну для переработки, после чего обратно отправляются в Германию. Эти отходы в госкомпании называют «стратегическим резервом для атомной энергетики будущего». Но в Greenpeace не разделяют их мнения.

«Эти запасы видны на картах Google на снимках из космоса: в Ангарске, Северске, Новоуральске и Зеленогорске. Контейнеры лежат под открытым небом в огромных количествах. Конечно, в обозримой перспективе никто это никак не будет использовать», — говорит представитель Greenpeace Рашид Алимов.

Решить вопрос с ядерными отходами в «Росатоме» обещали к 2080 году.