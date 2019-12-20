Судно с "урановыми хвостами" не идет в Петербург из-за Путина, считают активисты

Судно «Михаил Дудин», которое занимается транпортировкой так называемых «урановых хвостов» (обеднённого гексафторида урана), несмотря на запланированное расписание, поставили на якорь недалеко от Санкт-Петербурга, сообщает Znak.com.

При этом в морском порту объяснить отставание от графика не смогли.

Экоактивисты уверены, что это связано с встречей глав пяти государств Евразийского экономического союза: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, — которая сегодня проходит в городе.

«Скорее всего, корабль там простоит, пока Путин не уедет из Санкт-Петербурга», — говорит глава движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, отмечая, что их движение собирается провести акцию против ввоза опасных отходов.