Запашный набросился на хозяина, пересадившего коту почку за 800 тысяч

Представитель знаменитой цирковой династии считает аморальным брать органы у бездомных животных.

Недавно предприниматель из Кинешмы (Ивановская область) оплатил операцию своей больной кошки. Ей пересадили почку от... бездомного кота! Котовладельца подвергли жесткой критике. Sobesednik.ru выяснил подробности истории и узнал мнение экспертов.

Максим Зинов – владелец ритуальной конторы. Он потратил 800 тысяч рублей на трансплантацию почки своей любимице – кошке Пеструше. Детей у предпринимателя нет, кошка живет у него 10 лет и является членом семьи.

– У кошки был врожденный двусторонний нефросклероз, – рассказал нам Зинов. – Почки у нее сами по себе были больные. В последнее время их состояние сильно ухудшилось.

Зинов обследовал кошку в местной ветклинике. Результаты анализов были критическими. Кошке оставалось жить две-три недели. Тогда Максим обратился в петербургскую клинику, по его словам, единственной в России, где делают пересадку почек кошкам. Там согласились помочь решить проблему за кругленькую сумму.

– Мне не надо было бегать по подворотням и искать бездомного кота в качестве донора, – объясняет котовладелец. – При клинике живут коты, которых бросили или принесли на усыпление. Их используют для переливания крови.

Почку для Пеструши забрали у рыжего кота Персика – он оказался для нее идеальным донором. После операции Зинов забрал домой не только поправившуюся Пеструшу, но и Персика – это обязательное условие трансплантации.

Многие осудили предпринимателя за то, что он вылечил свою кошку ценой потери органа другим животным, за которое некому было заступиться. Но сам Зинов не считает себя виноватым в этой ситуации, а свое поведение – неэтичным.

– Я на это смотрю со стороны человека, для которого Пеструшка родная, который видит, как она умирает. Потом, я знаю, что я никого абсолютно не убиваю, – объясняет Максим. – Я помогаю этому бездомному котику обрести полноценный дом. Одну почку у него забрали, но вторая у него осталась, и при хорошем обслуживании он проживет больше, чем котик, хозяин которого работает на заводе.

– Я считаю крайне неэтичным спасать жизнь одних живых существ за счет других. Животное-донор было полноценным и могло жить на протяжении долгого времени, – оценил пересадку почки кошке за 800 тысяч цирковой артист Эдгард Запашный. – Если люди за счет «бедных» животных, у которых нет хозяев, строят свой бизнес и спасают жизнь другим более социальным животным, это крайне неправильно, несправедливо и аморально.

– Мы прекрасно понимаем, что такое пересадка почек, к каким огромным нагрузкам на организм она приводит, и не имеем право решать за животных, – говорит Ирина Новожилова, президент центра защиты животных «Вита».

По словам зоозащитницы, если тема трансплантации относительно новая, то о том, что брошенных животных в ветклиниках используют для переливания крови как сырьевой материл, известно давно.