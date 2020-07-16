Здоровье не купишь: Роман Абрамович опасно болен

Страсть бизнесмена к накопительству носит явно нездоровый характер, и это трудно не заметить.

В то время как суперуспешный Илон Макс распродаёт свои особняки, решив, что ему не надо столько домов, Роман Абрамович, как сообщают СМИ, покупает самую дорогую виллу Израиля, и — чтобы украсить ее как следует — культовый «Крик» Мунка (ТАСС это, правда, опроверг, но со ссылкой на анонимные источники. — Прим. Sobesednik.ru). И это только то, что, как говорится, выплыло наружу.

Похоже, обаяние российских олигархов совсем потускнело в глазах их западных «коллег», если миллиардер Ричард Брэнсон, владелец бизнес-империи Virgin и один из самых успешных людей мира, в интервью настолько разочарованно говорит о страсти к накопительству и расточительству «российских форбсов» (живущих, разумеется в Лондоне), и, прежде всего, Романа Абрамовича.

«Печально видеть людей с огромными деньгами, которые хотят только Самую Большую машину, Самый Большой личный самолет и Самую Большую яхту. Людей, не понимающих, что самое ценное идет не от денег, а от близких людей. Одна-две серьезных «игрушки» — понятно, но когда это становится самоцелью… Вы понимаете, я о том парне с "Челси". У него шесть яхт, глядя на любую из которых думаешь: "Какая бессмысленная трата денег!". Он мог изменить к лучшему жизни тысяч людей, если бы пустил деньги на добрые дела», — говорит Брэнсон.

В психиатрии существует понятие «синдром Плюшкина» — в честь гоголевского помещика-скопидома названо патологическое накопительство. Такой вид навязчивого поведения. Вещь серьезная, связанная с утерей настоящего смысла жизни. Подверженные этому расстройству люди при этом считают своё поведение нормальным и рациональным.

Вряд ли это имеет отношение к нашим олигархам («нашим» — сказано условно, конечно, нас ничто не связывает, кроме изначального источника их богатства).

«Если у кого-то квартира до потолка забита газетами — мы называем его сумасшедшим. Если женщина живёт в трейлере полном кошек — мы зовём её чокнутой. Но когда люди патологически накапливают такие суммы, что ввергают в бедность целую нацию — мы помещаем их на обложку журнала Forbes и делаем вид, что это образец для подражания», — так говорил Лестер Боулс Пирсон, премьер-министр Канады, еще в 1960-х.

Прошло 60 лет — и ничего не изменилось.

Елена Кравец.