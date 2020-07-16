Global Look Press

Здоровье не купишь: Роман Абрамович опасно болен
Фото: Depositphotos

Экономист Сергей Хестанов: "Деноминация рубля спровоцирует панику"
Фото в статье: Андрей Струнин

Открытие выставки "Ненавсегда" в Новой Третьяковке. Фоторепортаж Sobesednik.ru
Фото в статье: Андрей Струнин

Гошу Куценко измучили "В кругу семьи"
В центре внимания
Global Look Press
Банки дают пенсионерам все больше денег по кредиткам. Доброта обернется кабалой?
Акция "Нет вечному Путину" в центре Москвы – фоторепортаж
Пиар на крови – довольно выгодное занятие. Станислав Белковский о Прилепине

Новости дня

16 июля, четверг

[14:16]США ввели санкции против компаний и лиц, связанных с Евгением Пригожиным
[14:13]В Москве оштрафовали националистов, планировавших похоронить Конституцию
[13:44]Сведения о госизмене Ивана Сафронова ФСБ предоставил генерал СВР
[13:37]Фургал благодарит хабаровчан за поддержку, но не одобряет митинги
[13:25]Канье Уэст зарегистрирован кандидатом в президенты США от партии Birthday Party
[12:54]В Москве по делу о торговле новорожденными просят арестовать еще четверых врачей
[11:43]Twitter и Instagram предложили штрафовать на 15 млн за отказ удалять информацию
[10:57]В Прикамье устанавливают виновных в попадании химикатов в реку
[09:33]Более 130 задержанных в Москве и конец весеннего призыва: главное к утру 16 июля

15 июля, среда

[21:37]На акции против поправок в центре столицы начались задержания
[19:37]В Москве и Питере проходят несогласованные акции против поправок в Конституцию
[17:44]В Норильске депутат рассказала о смерти сына из-за провала краевой медицины
[17:16]Голунов требует у полицейских 5 млн рублей, чтобы отдать на благотворительность
[17:01]Актер Титоренко отсудил у МХАТ имени Горького 160 тысяч рублей вместо 300 тысяч
[16:59]От Фургала ещё до попадания в СИЗО требовали оставить губернаторский пост
[16:49]Госдума предложила платить людям за найденную просрочку в магазине
[16:42]Изъятие детей из семьи "из-за риска обрушения крыши" признали незаконным
[16:05]В Кирове по ДНК раскрыли изнасилование 2003 года, но закрыли его из-за давности
[16:02]Члены избиркомов потребовали отказаться от идеи многодневного голосования
[15:21]В Хабаровске пятый день подряд проходят митинги в поддержку губернатора Фургала
[14:59]Песков переадресовал вопрос о трансгендерах Мизулиной
[14:31]Закон, позволяющий устраивать трехдневное голосование, принят во втором чтении
[14:19]В Англии установили скульптуру противницы расизма без согласования с властями
[14:03]Сбербанк и "Союзмультфильм" будут создавать анимационные сериалы совместно
[13:47]Полицейские, изнасиловавшие девушку в служебной машине, получили до 6,5 лет колонии
[13:15]ФАС начнет лоббировать увеличение доли приемов частных клиник по ОМС
[13:07]Пострадавшим из-за пандемии предпринимателям дадут отсрочку по задолженностям
[12:56]В Беларуси после охвативших страну протестов завели дело о массовых беспорядках
[12:36]С 16 июля жители Москвы смогут сдать бесплатный тест на коронавирус
[12:16]Галямину оштрафовали на 200 тысяч за массовую акцию в "форме одиночного пикета"
[12:13]Первая фаза испытыния вакцины от COVID-19 в США дала положительные результаты
[12:05]"Бессмертный полк" снова могут перенести с 26 июля на 2 сентября
[11:55]В парламенте решили на пять лет продлить россиянам молодость
[11:45]США ввели санкции против КНР из-за принятия закона о госбезопасности в Гонконге
[11:30]Трамп не стал судиться с университетами: запрет пребывания в США студентам отменен
[11:26]"Ростех" и ФСИН просят у Путина деньги на оцифровку наблюдения в тюрьмах
[10:42]"Ходит с палочкой": ФСБ считает, 72-летний пенсионер готовил "вооруженный захват власти"
[10:20]Росстат: Пандемия выведет рабочее населения из экономически слабых регионов
[09:56]ОНК запретили говорить Фургалу о митингах в его поддержку. Он ничего не знает
[09:05]Аптеки и фармпроизводители критикуют введение маркировки на фоне пандемии

Фото: depositphotos
Опасность борщевика: беречься нужно блондинам с голубыми или зелеными глазами
Фото: depositphotos
Рецепт: Цветная капуста с поправками
Фото в статье: depositphotos
Аты-баты, шли томаты: как выбрать лучшие помидоры без химикатов
Фото: Global Look Press
В Москве появились мошенники-газовщики. Что делать, чтобы не попасться на удочку?
Фото в статье: depositphotos
Рецепт дня: Уха под "Особенности национальной рыбалки"
Фото в статье: соцсети
Грушевый штрудель, крем-брюле из миндаля и пирожки с абрикосом: топ-3 летних десерта
Фото: Global Look Press
Поправки в Ярославле и Волочкова в Дивееве: что обсуждали пользователи в блогах
Фото в статье: пресс-служба СТС
Томатный суп с моцареллой и "Том Ям" по-русски: два летних супа от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
Конкурс по копанию могил в Омске и запеченный таракан в Брянске: топ тем из Сети
Фото в статье: архив редакции
Пряный цыпленок и треска с петрушкой: два простых рецепта ресторанного класса

Здоровье не купишь: Роман Абрамович опасно болен

Общество
20:46, 16 июля 2020

Здоровье не купишь: Роман Абрамович опасно болен
Global Look Press
Global Look Press

Страсть бизнесмена к накопительству носит явно нездоровый характер, и это трудно не заметить.

В то время как суперуспешный Илон Макс распродаёт свои особняки, решив, что ему не надо столько домов, Роман Абрамович, как сообщают СМИ, покупает самую дорогую виллу Израиля, и — чтобы украсить ее как следует — культовый «Крик» Мунка (ТАСС это, правда, опроверг, но со ссылкой на анонимные источники. — Прим. Sobesednik.ru). И это только то, что, как говорится, выплыло наружу.

Похоже, обаяние российских олигархов совсем потускнело в глазах их западных «коллег», если миллиардер Ричард Брэнсон, владелец бизнес-империи Virgin и один из самых успешных людей мира, в интервью настолько разочарованно говорит о страсти к накопительству и расточительству «российских форбсов» (живущих, разумеется в Лондоне), и, прежде всего, Романа Абрамовича.

«Печально видеть людей с огромными деньгами, которые хотят только Самую Большую машину, Самый Большой личный самолет и Самую Большую яхту. Людей, не понимающих, что самое ценное идет не от денег, а от близких людей. Одна-две серьезных «игрушки» — понятно, но когда это становится самоцелью… Вы понимаете, я о том парне с "Челси". У него шесть яхт, глядя на любую из которых думаешь: "Какая бессмысленная трата денег!". Он мог изменить к лучшему жизни тысяч людей, если бы пустил деньги на добрые дела», — говорит Брэнсон.

В психиатрии существует понятие «синдром Плюшкина» — в честь гоголевского помещика-скопидома названо патологическое накопительство. Такой вид навязчивого поведения. Вещь серьезная, связанная с утерей настоящего смысла жизни. Подверженные этому расстройству люди при этом считают своё поведение нормальным и рациональным.

Вряд ли это имеет отношение к нашим олигархам («нашим» — сказано условно, конечно, нас ничто не связывает, кроме изначального источника их богатства).

«Если у кого-то квартира до потолка забита газетами — мы называем его сумасшедшим. Если женщина живёт в трейлере полном кошек — мы зовём её чокнутой. Но когда люди патологически накапливают такие суммы, что ввергают в бедность целую нацию — мы помещаем их на обложку журнала Forbes и делаем вид, что это образец для подражания», — так говорил Лестер Боулс Пирсон, премьер-министр Канады, еще в 1960-х.

Прошло 60 лет — и ничего не изменилось.

Елена Кравец.

Теги: #Абрамович

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Global Look Press

Общество

Здоровье не купишь: Роман Абрамович опасно болен
Нет изображения

Общество

Сведения о госизмене Ивана Сафронова ФСБ предоставил генерал СВР
Нет изображения

Общество

В Москве по делу о торговле новорожденными просят арестовать еще четверых врачей
Политика
Будет ли война между Арменией и Азербайджаном из-за "пьяного уазика"?
Как связаны опальный Сергий Романов и Владислав Сурков
"Хабаровск бесит Москву тем, что не поддерживает ЕР": кто и почему защищает Фургала
Валерий Соловей: В 2022 году Путина уже не будет у власти, а денег нет уже сейчас
Общество
Опрос: Надо ли делать 1 июля праздничным днем?
Собчак едко защитила Лобкова: Паша – алкоголик, но не насильник!
Доведенные до края: почему в НАО сказали "нет" поправкам в Конституцию
Под "куполом": С кем связан мятежный отец Сергий
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Если выйти на площадь с лозунгом «Надоел!», все сразу поймут, о ком речь. А если выйти с простым белым листом бумаги, то это каждый может истолковать по-своему. Например, Екатерина Лахова и Виталий Милонов скорее всего увидят в этом пропаганду гомосексуализма.

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Неужели, предлагая подвинуться поисковикам и археологам, комитет пытается доказать россиянам свой профессионализм и патриотизм? Мол, мы не банановую республику тут формируем, а поддерживаем великую державу с вековой историей, как и записали теперь, кажется в Конституции

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Это пока тренировочные работы, но я не сомневаюсь, что итоговые окажутся на них похожи: автор про свою боль – школьник про те банальности, которыми ему забили голову. Все тот же принцип У-2 (угадать и угодить) из фильма «Доживем до понедельника»

Культура и ТВ
"Всюду зомби": сын Ливанова-Холмса после тюрьмы напуган страшными видениями
Гудки клаксонов и мигание фар: как прошёл автоконцерт "Сплина" в Москве
"Заграевского считали геем": эксперт "Пусть говорят" страдал от грязных намёков
Александр Молочников ушёл из МХТ имени Чехова со своими спектаклями
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске: Заворотнюк могут спасти!
Невестка Бари Алибасова: скандалы с Федосеевой-Шукшиной подорвали его здоровье
Пелагея разрешает Ивану Телегину общаться с дочкой только по видеосвязи
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину

Здоровье
Школьники и учителя гораздо реже заражаются коронавирусом
Антитела к коронавирусу способны предотвратить заражения
Пандемия спровоцирует смертность от ВИЧ, малярии и туберкулеза
Появление спортивной команды в городе увеличивает смертность от гриппа
Туризм
Более 200 тысяч в сутки за пентхаус: любимый отель Ольги Бузовой ждет гостей
Россияне боятся бронировать авиабилеты за границу
Крымчане "куют деньгу" на туристах в ожидании новой волны коронавируса
На пляжах Сочи и Анапы отдыхающих ждут мертвые дельфины и нефть
Авто
Бензин после 1 июля может резко подорожать на всех заправках страны
Депутат Лысаков рассказал о новых штрафах для автомобилистов
Техосмотр автомобилей поставят под цифровой контроль
Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили
Недвижимость
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Зачем дольщики приковывают себя наручниками?
Коронакризис: как покупателям квартир не вляпаться в долгострой
Покупать ли жилье в кризис? Отвечают эксперты в сфере недвижимости
Свежий номер
Все новинки Джобс представлял сам // фото в статье: Global Look Press
Стив Джобс наш. Что делал в Советском Союзе основатель Apple?
// фото в статье: Global Look Press, соцсети
"Сначала был шок, а потом страх": как "Мужское государство" выбирает жертв
Дмитрий Медведев // фото: Global Look Press
Полгода без Димона. Куда с экранов пропало некогда второе лицо российской власти?
Фото в статье: depositphotos, Global Look Press
В долгу перед Латвией: кто из российских политиков владеет жильем в Прибалтике
/ фото в статье: Константин Баканов
Рок на колесах: Сукачев и Лепс выступили перед автомобилями

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Анастасия Волочкова // фото: Global Look Press, Instagram
Анастасия Волочкова:
В прошлой жизни я погибала на войне, защищая мужчину
Вячеслав Володин / фото в статье: Global Look Press, Vkontakte
Валерий Рашкин о выигранном в ЕСПЧ иске:
"Володин должен извиниться и заплатить"
Дэн Стивенс / фото: кадр из фильма «Евровидение: История огненной саги»
Филипп Киркоров:
"О своем "участии" в фильме узнал из зарубежных СМИ"
Global Look Press
Алиса Гребенщикова:
"Не хочу оправдываться за мой переход во МХАТ Горького"
Константин Чечеров // Фото: скриншот YouTube
Ликвидатор аварии на ЧАЭС Константин Чечеров:
"Смертником я себя не чувствовал"
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Ефремову оставили водительские права, он может вновь сесть за руль
Фото: Global Look Press
"Врачи меня спасли!" Дмитрий Колдун – откровенно о борьбе с тяжелой болезнью
Эльман Пашаев: фото в статье: Instagram, скриншот Youtube
У адвоката Михаила Ефремова появились доказательства невиновности актера в ДТП
Фото в статье: скриншот Youtube
Стали известны суммы, которые Прилучный тратит на совместный отдых с Карпович
Бари Алибасов // Фото: АГН "Москва"
"Прекрати дуристику!" Соседов врезал умирающему Алибасову
Подводная лодка-экспонат М-261 // фото: Валерий Аптерман
Ветераны и "Малютка": кубанские моряки реставрируют подлодку за свой счет
Фото в статье: РИА Новости
Рынок электроэнергии распробовал "цифру"
Фото: depositphotos
В Петербурге пиво стало кефиром
Фото: соцсети
В Ростове-на-Дону заборы превратили в галереи под открытым небом
Фото: depositphotos
На Ямале предлагают "стучать" за деньги
^