Собчак едко защитила Лобкова: Паша – алкоголик, но не насильник!

Телеведущая вступилась за коллегу с «Дождя», которого обвинили в домогательствах.

На днях сразу двое мужчин обвинили журналиста и телеведущего Павла Лобкова в сексуальных домогательствах. Журналист Александр Скрыльников рассказал, как Лобков якобы лез к нему целоваться и звал к себе домой, а экс-студент журфака МГУ Владимир Табак заявил, будто Павел демонстрировал ему гениталии во время собеседования.

Александр Скрыльников

Ксения Собчак всем этим рассказам не поверила и на своей странице в Instagram решила вступиться за Павла, с которым в прошлом работала на телеканале «Дождь».

– Мы долго работали в одном кадре. Паша – своеобразный человек. И много обо мне говорил плохого после моего ухода с «Дождя», много говорил и неправды, а потом звонил (как и большинству на «Дожде») в ночи и долго разговаривал, а потом опять говорил плохое, а потом опять извинялся, – вспоминает 38-летняя Собчак. – В какой-то момент я просто перестала подходить к телефону. Но я – за справедливость. Паша – все, что угодно: алкоголик, любитель преувеличить, фантазер, но он НЕ насильник. И никогда им не был. Мог сказать про проходящего мимо парня «какой шикарный спортик», мог писать скабрезности в смсках Владу Пушкареву и другим коллегам с «Дождя». Но все это был безобидный троллинг, и все всегда это понимали. Это было всегда не про секс, а про шутку… Паша совращал и харасил? Вы серьезно? Паша сам про себя всегда смеясь говорил: «мой удел – это секс-эскорт и коллегатроллинг». Но костлявая рука подражателей «прогрессивному западу» добралась и до Паши.

Ксения отметила, что в нынешнее время оговорить и осудить могут любого, главное в таких ситуациях – не молчать.

– Защищать надо не Пашу Лобкова. Потому что иначе по одному сцапают всех, – продолжает Ксения. – Ровно по схеме «сегодня пришли за соседом – ты промолчал, а завтра придут за тобой». Защищать надо сам принцип. Защищать надо от «Коллективной таратуты Мозга» всех нас: отстаивать наше общее право шутить, троллить, издеваться, изголяться и саркастически ехидствовать. По любому поводу!

Без худсовета «НовойЭтики», что «уместно», а что нет. Каждый пусть определяет лично для себя. Свои границы юмора, троллинга и прочего. А для всего остального есть уголовный кодекс, а не привычка линчевать. Вначале подсмотрели на западе, как линчуют Кевина Спейси и Джоан Роллинг, а потом решили «купить платье по последней парижской моде» и начали линчевать то Колпакова, то вот теперь Лобкова и многих-многих других. Удивительно, как быстро якобы «прогрессивная» общественность переняла функции травли у правоохранительных органов. Ату его, ату!!! Лишим работы, контрактов, заставим встать на одно колено и пусть винится перед всем миром и деньги переводит в фонд защиты «жертв-от-всего-на-свете». Какое же все это адово лицемерие. Виноват – судите. Расследуйте. Предъявляйте обвинения и доказательства!