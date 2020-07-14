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Надежда Гужева: Человек с листком бумаги по-любому что-то замышляет

Общество
06:08, 14 июля 2020
«Собеседник» №26-2020

Надежда Гужева: Человек с листком бумаги по-любому что-то замышляет
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Прошедшая неделя оказалась богата на всевозможные открытия про жизнедеятельность силовиков.

Выяснилось, в частности, что полицейские выработали в себе условный рефлекс на одиночных пикетчиков. Видишь человека с листом бумаги – хватай и волоки в автозак. Что написано на листе – совершенно не важно. Но вдвойне опасно, если на листе вообще ничего не написано. Держащих такие листы нужно хватать с особым неистовством.

Если выйти на площадь с лозунгом «Надоел!», все сразу поймут, о ком речь. А если выйти с простым белым листом бумаги, то это каждый может истолковать по-своему. Например, Екатерина Лахова и Виталий Милонов скорее всего увидят в этом пропаганду гомосексуализма. Потому как если все цвета радуги сложить, то именно белый и получится. А простой и незатейливый носитель резиновой дубинки, в зависимости от степени своей простоты и незатейливости, может увидеть разное. Ну, например, возможность написания антиправительственных лозунгов. И даже если это ему не увидится, алгоритм действий все равно един: схватить. Потому как человек с листком бумаги по-любому что-то замышляет. А еще из листка можно сложить протестный самолетик. А еще – чем этот лист не стаканчик?

Во время одиночных пикетов в поддержку бывшего журналиста Ивана Сафронова на Лубянке, сопровождавшихся тотальными задержаниями, прибывшим на место тележурналистам потребовалось настроить баланс белого в камере. Обычная процедура: надо встать перед объективом с белым листом бумаги, что и сделал корреспондент. И не успел настроиться баланс, как к товарищу подлетели орлы в погонах и поволокли в сторону автозака.

Даже не понятно, как коллеге удалось от орлов отмахаться, тем более что, кроме листика А4, у него для этого при себе ничего не было, но до автозака его так и не дотащили. Он вообще сделал практически невозможное: сумел объяснить схватившему добычу полицаю, что он не пикетчик, а журналист, и что не митинговал, а осуществлял техническую процедуру. Это даже в суде доказывается с вероятностью всего в 0,01%. Но во избежание подобных инцидентов в будущем хочется обратиться к производителям видеоаппаратуры. Нельзя ли сделать так, чтобы баланс белого можно было настраивать по т.н. георгиевской ленточке? Ведь увешанных ими нодовцев редко когда задерживают.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №26-2020 под заголовком «Баланс белого».

Рубрика: Общество

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