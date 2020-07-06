Виталий Милонов заявил, что государство должно помогать гомосексуалистам

Известный российский депутат-гееборец Виталий Милонов прокомментировал Sobesednik.ru историю в Казахстане. Там родители отправили сына на операцию на головном мозге, чтобы вылечить его от гомосексуализма.

Более 30 лет гомосексуализм официально не считается заболеванием, он был исключен из списка болезней, но не все согласны с официальной точкой зрения.

Родителя гея из Казахастана отправили его на операцию на головном мозге, чтобы излечить от гомосексуализма. По их мнению, причиной его ориентации могла стать гидроцефалия, перенесенная им еще в детстве. Молодого человека положили на обследование в московскую клинику и несмотря на то, что никакой необходимости, по словам медиков, в операции не было (она несла ненужные риски), предложили ему хирургическое вмешательство.

– Операции на мозге нужно делать, когда есть патологии развития и показания, – комментирует Виталий Милонов. – Гидроцефалия вызывает аномалии и психические расстройства, она и есть патология. Я уверен, что операцию делали не потому, что он гомосексуалист, а потому что у него гидроцефалия. Что касается гомосексуалистов, этим людям могут помочь психологи.

По мнению Милонова, в 90% случаях гомосексуалисты – люди с больным сознанием, а не с патологией на генетическим уровне, их можно вернуть к традиционной сексуальной ориентации. При этом помощь гомосексуалистам должна оказываться бесплатно в системе государственной поддержки.

– Государство должно сказать «мы предлагаем вам помощь», – говорит Милонов. – А в ситуации, когда государство самоустраняется, люди идут то к гадалке, то еще к кому-то.

Депутат не считает случай с казахстанским геем крайним проявлением гомофобии: «Они не ненавидели своего сына, а хотели ему помочь и не нашли адекватного способа», и вообще, «операцию ему делали не родители, а медики».