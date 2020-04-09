За сутки в России выявили почти 1,5 тысячи новых случаев коронавируса

По данным оперативного штаба число случаев заражения коронавирусом в России на 9 апреля составляет 10 131. За сутки COVID-19 выявили ещё у 1 459 человек.

Большая часть новых больных приходятся на Москву и Московскую область — 857 и 199 соответственно. За ними идут Санкт-Петербург (44), Брянская область (40) и Коми (31).

На сегодняшний день по официальной статистике в стране вылечились от болезни 698 человек, а умерли 76.

Напомним, что накануне инфекцией заразились лишь 1 175 человек.

Ранее Sobesednik.ru передавал, что, по данным Роспотребнадзора, в России проведено уже более миллиона тестов на COVID-19.