Роспотребнадзор отчитался о миллионе проведенных тестов на коронавирус

Пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что количество проведенных в России тестов на коронавирус превысило один миллион, передает «Интерфакс».

«В прошлый четверг была цифра 640 тысяч. То есть они якобы сделали за неделю 360 тысяч тестов, но вокруг нет почти никого, кому их сделали», — не доверяет официальной статистике политик Алексей Навальный.

В прошлый четверг была цифра 640 тысяч. То есть они якобы сделали за неделю 360 тысяч тестов, но вокруг нет почти никого, кому их сделали https://t.co/hI3iEoXVPs — Alexey Navalny (@navalny) April 9, 2020

При этом под медицинским наблюдением остаются порядка 171 тысячи человек.

Напомним, что число зараженных COVID-19 по данным на 8 апреля составляет 8 672 человека. Количество летальных исходов — 63 случая, а 580 человек выздоровели.