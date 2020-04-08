Прирост зарегистрированных случаев COVID-19 в России за сутки составил 15%

В России за сутки выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших в стране достигло 8672.

Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает «РИА Новости».

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 1175 в 56 регионах», – говорится в сообщении.

Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 8672 в 81 регионе, прирост за последние сутки составил более 15%. В Москве выявлено 660 новых случаев.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире заразилось более 1,43 млн человек, около 301 тысячи выздоровели, почти 82,2 тысячи скончались.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что, по словам вирусолога, весеннее потепление не окажет влияния на распространение COVID-19.