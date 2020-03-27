Владельцы зоомагазинов опасаются их закрытия на недельный карантин

Зоомагазины ждут дополнительных разъяснений по поводу того, можно ли им работать в объявленную нерабочей неделю.

Ранее Союз предприятий зообизнеса и информационно-издательский центр «Зооинформ» обратились к правительству и мэру Москвы с просьбой не закрывать зоомагазины на время карантина, пишет «Интерфакс».

Дело в том, что по закону зоомагазины относятся к продуктовой рознице, в большинстве из них есть еще и ветеринарные аптеки. В случае, если они будут закрыты, неизбежен дефицит ветпрепаратов и лечебных кормов, которые не продаются в обычных супермаркетах.

«Что касается ветклиник, то далеко не в каждой есть магазин, и единицы обладают лицензией на продажу ветпрепаратов», – рассказал директор по развитию бизнеса сети зоомагазинов «Четыре лапы» Дмитрий Цыпин.

Он предупредил, что из-за ранней весны уже сейчас активизируются блохи и клещи, и при нехватке необходимых препаратов для защиты от насекомых «нам реально грозит эпидемия».

Цыпин отметил, что зоомагазинам в Ленинградской области разрешено работать. По его словам, в целом по стране «ситуация неопределенная и опасная».