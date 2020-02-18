Отца брошенных в Шереметьево детей просят ограничить в родительских правах

Виктора Гаврилова, который оставил сыновей в столичном Шереметьево, требуют отстранить от родительских обязанностей.

«Мать мальчиков подала иск в суд об ограничении в родительских правах их отца. Это не лишение родительских прав, а ограничение», – передает «РИА Новости» слова представителя отдела опеки и попечительства министерства образования и науки Хабаровского края. Он подчеркнул, что заявление пока только подано, решения суда еще нет.

Собеседник агентства уточнил, что ограничение прав представляет из себя временное отстранение от выполнения родительских обязанностей. Как правило, такая мера применяется на полгода. По истечении этого срока суд возвращается к рассмотрению дела. Если поведение родителя изменилось в лучшую сторону, ограничение снимается.

Напомним, в конце января Виктор Гаврилов, прилетевший Москву из Хабаровска, оставил своих детей шести и девяти лет в аэропорту Шереметьево. У мальчиков нашли документы, копию паспорта отца, а также записку, в которой мужчина попросил позаботиться о детях, пообещав забрать их, когда его финансовое положение улучшится. Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Когда Гаврилов явился к следователям города Батайска в Ростовской области с повинной, его оставили под подпиской о невыезде, однако позднее его задержали в Хабаровске и поместили под арест до 13 апреля.

По данным следствия, ранее Гаврилов избивал детей и их мать и украл деньги у знакомой женщины. Возбуждены дела по соответствующим статьям («Истязание» и «Кража»).

Сейчас оба мальчика переданы родной матери и ее новой семье.