В центре внимания
Людмила Путина-Очеретная // фото: Global Look Press
Людмила Путина-Очеретная решила сменить крышу
ХАМы и ВОРы за рулем составят компанию чиновникам и звездам
"Планировали спланировать теракты". Где в деле "Сети" настоящий акт устрашения

Новости дня

18 февраля, вторник

[13:49]Очередная пациентка с депрессией стала фигуранткой дела о контрабанде бупропиона
[13:47]Посол назвал нынешние отношения между Польшей и РФ худшими за последние 75 лет
[13:46]Правительство не видит аргументов для индексации пенсий работающих россиян
[12:55]Отца брошенных в Шереметьево детей просят ограничить в родительских правах
[12:54]В Москве мужчина угрожал персоналу бара травматическим пистолетом
[11:28]В Китае подтвердили смерть главврача уханьской больницы от коронавируса
[10:58]Россияне стали хуже относится к США и ЕС, но 80% предпочитают дружить с Западом

17 февраля, понедельник

[19:30]На реорганизацию коррекционных школ будут выделять по 1 миллиарду в год
[18:10]Активист в Новосибирске потребовал закрыть выставку о размножении животных
[17:59]В Счетной палате не могут объяснить экономический смысл покупки Сбербанка
[17:55]В Кремле отметили честность Исинбаевой после ее заявления о Конституции
[17:41]Мужчина в Ростове с башенного крана требовал встречи с Путиным и Бастрыкиным
[17:27]Начальник московской полиции Сергей Плахих уходит в отставку по выслуге лет
[17:20]Коты Кузя и Мурис покинут Рижскую думу и вернутся обратно к Нилу Ушакову
[17:17]Президент "Сочи" заявил, что совет директоров "Зенита" одобрил переход Кокорина
[17:15]Правовой эксперт не уверен, что либерализация УК поможет предпринимателям
[17:15]Представители ВШЭ подтвердили кражу пяти компьютеров из здания на Покровке
[17:14]Генерал ФСБ назвал "шпиономанией" данные о поиске кабелей связи возле Ирландии
[16:57]Продавщицу кондитерского мака из Воронежа отпустят по УДО
[16:55]Напавший на алтарников в Липецке пояснил, что просто встал "не с той ноги"
[16:38]Участники пранка на тему коронавируса в Челябинске оштрафованы на тысячу каждый
[16:32]Россиянку с коронавирусом доставят в японскую больницу на лечение
[16:30]Омич заколол друга "на слабо", и, пряча улики, отрезал ему голову
[16:06]Депутаты отозвали законопроект о вызове глав госкорпораций для отчетности
[16:04]В Анкаре ранен директор школы, на которого напал один из ее сотрудников
[15:59]В ГД не подтвердили факт увольнений силовиков после митингов в Москве
[15:58]На Урале мужчины с арбалетом пытались отнять у медиков анализы пьяного водителя
[15:57]Синоптики предупредили о десятиградусных морозах в марте
[15:57]Очередная больница в России начала проводить операции по трансплантации сердца
[15:35]Жители Дагестанского поселения перекрыли дорогу из-за попыток отключить им газ
[15:23]Жертвами нападения на протестантскую церковь в Западной Африке стали 24 человека
[15:23]Минздрав планирует до 2025 года начать прививать детей от ВПЧ и других болезней
[15:09]Главу наркоотдела МВД в Наро-Фоминске подозревают в производстве наркотиков
[14:34]В Красноярском крае идет проверка после смерти четырех человек в частном доме
[14:33]В России пройдет забастовка книготорговцев в защиту осужденных по делу "Сети"
[13:58]Мишустин намерен выделить по 5 млрд каждому проблемному региону
[13:57]Рост половых преступлений против детей связали с развитием соцсетей
[13:02]В ХМАО расследуют дело о нападении сотрудника турфирмы на телеоператора
[12:10]Сенатор заявил об уголовных делах и увольнениях силовиков из-за летних протестов
[11:55]В Петербурге подан иск против еще одной местной жительницы, нарушившей карантин

Фото: depositphotos
Рецепт: Шоколадное пирожное в кофейной кружке
Tim Hall / Global Look Press
Домашние растения снижают стресс на рабочем месте
Фото: Global Look Press
Подоходный налог можно оплачивать заранее
 
Девять критериев для выбора мультиварки
Фото: depositphotos
Почему при заказе товаров по почте нужно указывать реальную цену
иллюстрации в рецензии: стоп-кадры из официального трейлера / канал Central Partnership на Youtube
Фильм недели: "Скандал" Джея Роуча
Фото: Global Look Press
Народная молва: что обсуждали жители российской глубинки на минувшей неделе
Александр Головин на поле в составе «Монако». Фото: Panoramic / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Где "зависла" дань за Головина – и другие мутные трансферы
Кадр из фильма "Горькая луна"
Корейские вампиры и БДСМ от Полански: пять фильмов ко Дню влюбленных
Стивен Кинг. Фото: Nancy Kaszerman / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Ниша Донцовой заполнена, теперь россияне любят Стивена Кинга

Отца брошенных в Шереметьево детей просят ограничить в родительских правах

Общество
12:55, 18 февраля 2020

Global Look Press
Global Look Press

Виктора Гаврилова, который оставил сыновей в столичном Шереметьево, требуют отстранить от родительских обязанностей.

«Мать мальчиков подала иск в суд об ограничении в родительских правах их отца. Это не лишение родительских прав, а ограничение», – передает «РИА Новости» слова представителя отдела опеки и попечительства министерства образования и науки Хабаровского края. Он подчеркнул, что заявление пока только подано, решения суда еще нет.

Собеседник агентства уточнил, что ограничение прав представляет из себя временное отстранение от выполнения родительских обязанностей. Как правило, такая мера применяется на полгода. По истечении этого срока суд возвращается к рассмотрению дела. Если поведение родителя изменилось в лучшую сторону, ограничение снимается.

Напомним, в конце января Виктор Гаврилов, прилетевший Москву из Хабаровска, оставил своих детей шести и девяти лет в аэропорту Шереметьево. У мальчиков нашли документы, копию паспорта отца, а также записку, в которой мужчина попросил позаботиться о детях, пообещав забрать их, когда его финансовое положение улучшится. Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Когда Гаврилов явился к следователям города Батайска в Ростовской области с повинной, его оставили под подпиской о невыезде, однако позднее его задержали в Хабаровске и поместили под арест до 13 апреля.

По данным следствия, ранее Гаврилов избивал детей и их мать и украл деньги у знакомой женщины. Возбуждены дела по соответствующим статьям («Истязание» и «Кража»).

Сейчас оба мальчика переданы родной матери и ее новой семье.

Теги: #Насилие в семьях

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Global Look Press

Общество

Житель Кемерова получил 11 лет за попытку обменять килограмм героина на комнату

Читать далее >

Global Look Press

Общество

Правительство не видит аргументов для индексации пенсий работающих россиян

Читать далее >

Если эксперимент пройдет успешно, то уже к 2025 году технологии дополненной реальности появятся в каждой четвертой школе страны

Общество

Как изменятся российские школы через пять лет

Читать далее >

Политика
Посол назвал нынешние отношения между Польшей и РФ худшими за последние 75 лет
Россияне стали хуже относится к США и ЕС, но 80% предпочитают дружить с Западом
Начальник фээсбэшника, "раскрывшегося" пьяным на свадьбе, перевелся в Крым
Анатолий Вассерман: Россия может считаться правопреемницей СССР
Общество
МЦД: для чиновников, но не для людей?
Как изменятся российские школы через пять лет
Правительство не видит аргументов для индексации пенсий работающих россиян
В Китае подтвердили смерть главврача уханьской больницы от коронавируса
Колумнисты
Ясин Евгений

Ясин
Евгений

экономист

Выходит, все эти годы мы хотели, чтобы санкции отменили, потом убеждали россиян, что они принесли пользу, а теперь, как выяснилось, боимся, что их отменят?

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Соучастие в великой государственной лжи и чувство своеобразного завета с государством нам дороже любых побед, потому что победители бывают виноваты, а мы – никогда

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Иван Голунов правильно требует открыть карты покрупнее: журналистом движет не желание отомстить за себя – он пытается довести до конца важное для всех нас дело

Культура и ТВ
Четвертый MacCoffee BOLLYWOOD FILM FESTIVAL
Коллеги о "лицедее" – виновнике ДТП: Раньше он пьяным за руль не садился
Худрук МХАТа Бояков заплатит восьми актерам по 3 тысячи за моральный ущерб
Пластический театр: премьера спектакля БОГinЯ
Шоу-бизнес
Кушанашвили обвинил Водонаеву в пиаре на скандале с маткапиталом
Виталий Милонов: Киркоров сатанинским клипом нагадил себе на голову
"Ты врешь, Андрей!": Разин грозит отсудить у Малахова огромные деньги
Друг Евгения Петросяна назвал дочь юмориста Викторину неблагодарной

Здоровье
Очередная пациентка с депрессией стала фигуранткой дела о контрабанде бупропиона
Россиянку с коронавирусом доставят в японскую больницу на лечение
Минздрав планирует до 2025 года начать прививать детей от ВПЧ и других болезней
Очередная больница в России начала проводить операции по трансплантации сердца
Туризм
Причиной ЧП с катерами в Таиланде назвали превышение скорости одним из капитанов
Российские авиакомпании могут получить 1,6 млрд из-за отмены полетов в КНР
Бастрыкин поручил СК расследовать гибель детей из РФ в аварии катеров в Таиланде
Сервисы по бронированию запретили съем жилья в Пекине до конца февраля
Авто
"Коммерческий подход": депутат об идее повысить дорожные штрафы
В Москве стало вполовину меньше смертей на дорогах, несмотря на рост числа авто
Bloomberg назвал реформу Конституции "планом Б" Путина после неудачи с Беларусью
На московских дорогах предлагают снизить минимальную скорость до 50 км/ч
Недвижимость
Эксперт: Социальное жилье не повлияет на рынок московской аренды
Справороссы предложили запретить строить по реновации дома выше 14 этажей
В СФ предлагают уточнить условия для получения ипотечной субсидии в 450 тысяч
Выданные дальневосточные гектары на Сахалине оказались не бесхозными
Свежий номер

Фото: Global Look Press; в статье: соцсети
Зачем в Россельхозбанк годами вбухивают бюджетные деньги
Схематическое изображение вириона вируса гепатита дельта. Изображение: By Rafael Aldabe, Lester Suárez-Amarán, Carla Usai and Gloria González-Aseguinolaza. CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45205823
В России создан уникальный препарат для лечения гепатита дельта
Три поколения семьи Кириенко – за одним столом // фото в статье: соцсети
Как родня Кириенко заработает на мусоре и где от этого отдохнет
Александр Ширвиндт. Фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
"Я уже старый": Александр Ширвиндт заявил об уходе из театра Сатиры
По путинским местам: как Пикалёво дошло до ручки
Лех Валенса. Фото: Wojtek Laski/EastNews
Лех Валенса:
От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона
Мария Ласицкене
Мария Ласицкене:
Не поеду на Олимпиаду — значит, в декрет
Андрей Смирнов // фото: PhotoXpress
Андрей Смирнов:
Никакого будущего, кроме демократии, у России нет
Глеб Павловский // фото в статье: PhotoXpress
Глеб Павловский:
Это разрушение Путиным остатков государственности
Самариддин в редакции «Собеседника» // фото: Виктория Савицкая
Самариддин Раджабов:
Пару лет отсидеть за свою свободу – это несложно


Отар Кушанашвили. Фото: Global Look Press
Кушанашвили обвинил Водонаеву в пиаре на скандале с маткапиталом
Global Look Press
"Ты врешь, Андрей!": Разин грозит отсудить у Малахова огромные деньги
Евгений Устюгов
Устюгов всё знал еще в 2014-м. Почему молчали остальные?
Фото: Global Look Press
"Попрошайничество и голодная смерть": депутат о будущем пенсионеров после скандала в Думе
скриншот со страницы в соцсети "ВКонтакте", где выложены фото
Владимир Осечкин: Застольные фото убийцы Немцова – слив силовиков

Если эксперимент пройдет успешно, то уже к 2025 году технологии дополненной реальности появятся в каждой четвертой школе страны
Как изменятся российские школы через пять лет
Это – обычная казарма... (Фото: Global Look Press)
Солдат спит, а казарма... думает: солдат заселят в "умный дом"
Михаил Асташов // фото в статье: соцсети
Паралимпийцу – курьеру сервиса доставки дали денег на поездку в Токио
"Вся страна ржет с тобой": зрители благодарят ведущую, посмеявшуюся над льготами
Кадр из фильма «Формула любви»
Оживлял мертвецов и обманывал знать: мифы и правда о графе Калиостро
^