Обоих брошенных в Шереметьево детей передали их матери

Двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево 26 января, забрала родная мать.

Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки Хабаровского края пишет ТАСС. По словам представителя ведомства, дети будут жить с матерью. Временная опека, которая была оформлена на бабушку мальчиков, больше не действует.

Сообщается, что один из мальчиков ходит в детский сад, второй посещает школу. Там с ними работают психологи. В настоящий момент рассматривается возможность бесплатного оздоровления детей на летних каникулах.

Напомним, накануне, 13 февраля, в Хабаровске был задержан отец детей, Виктор Гаврилов.

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Вскоре после того, как 26 января мужчина бросил сыновей в Шереметьево, он явился с повинной к следователям в городе Батайске Ростовской области. Его допросили в СК и отпустили под обязательство о явке. Мужчину подозревают в совершении преступлений по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»), пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание»), а также части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).

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