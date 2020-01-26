Протоиерей Всеволод Чаплин скончался на встрече с прихожанами храма в Москве

В столице на 52-м году жизни умер настоятель храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин.

Как передает «Интерфакс», инцидент произошел в воскресенье, 26 января, около 16:30 — во время встречи Чаплина с прихожанами храма.

«Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть», — рассказал очевидец произошедшего Александр Петрунько.

Тот же прихожанин в разговоре с корреспондентами Telegram-канала «Подъем» предположил, что причиной смерти священнослужителя могла стать астма.

«Когда у него была одышка, он всегда пользовался баллончиком от астмы», — сообщил изданию Петрунько, добавив, что не заметил, было ли у протоиерея с собой лекарство в момент несчастного случая.

При этом ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах называет возможной причиной смерти Чаплина остановку сердца. Уточняется, что экспертиза будет проведена в ближайшее время.

Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве. В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 году — Московскую духовную академию. В разное время Чаплин являлся заместителем председателя Отдела внешних церковных связей, председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, заместителем главы Всемирного русского народного собора, членом Высшего Церковного Совета РПЦ и настоятелем храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горах. В 2016 года он был назначен настоятелем храма прп. Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) у Никитских ворот и занимал этот пост до своей смерти.