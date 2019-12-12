Защиту Соколова обвинили в попытке повлиять на экспертов через СМИ

Адвокат семьи убитой аспирантки Анастасии Ещенко считает, что защита историка Олега Соколова пытается повлиять на прессу.

По словам адвоката потерпевшей стороны Александры Бакшеевой, защита обвиняемого пытается исказить его образ, передавая журналистам информацию, которая может повлиять на решение экспертов о его вменяемости и переквалифицировать дело со статьи об убийстве на статью об убийстве в состоянии аффекта, передает РБК.

Кроме того, по мнению Бакшеевой, образ историка пытаются сделать достойным большего сочувствия. В частности, она упомянула о заявлении относительно влияния полнолуния на психическое состояние обвиняемого.

Адвокат Олега Соколова Александр Почуев между тем отрицает, что защита обвиняемого пытается повлиять на экспертов. «Никаких инфоповодов мы не создаем, а просто вынуждены реагировать на ту травлю, которая развернулась в СМИ», – сказал Почуев. По его словам, защита стремится показать «не только ужасную сторону этой трагедии, но и человеческую».

Напомним, доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге. Он пытался утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными руками. Другие останки нашли у него дома. Убитой оказалась аспирантка исторического факультета вуза Анастасия Ещенко. Соколова арестовали до 8 января. Дело передали в центральный аппарат СК, а самого обвиняемого привезли в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая должна завершиться в январе.