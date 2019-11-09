В Петербурге задержан сотрудник СПбГУ при попытке утопить части женского трупа

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу сообщил о задержании 63-летнего преподавателя СПбГУ, который пытался утопить в реке Мойке рюкзак с отрубленными женскими руками и травматическим пистолетом.

Утром 9 ноября мужчина пытался утопить улики, но рюкзак не пошел ко дну, а всплыл. Тогда злоумышленник прыгнул в воду за ним, передает телеканал «360».

После извлечения из воды мужчину доставили в больницу с переохлаждением. В отношении него заведено уголовное дело по статье «Убийство», сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия.