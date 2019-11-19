Защита считает, что Олег Соколов мог пойти на убийство из-за близости полнолуния

Адвокат профессора Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, сообщил о состоянии своего подзащитного.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя защиты бывшего доцента СПбГУ, в настоящее время Соколов переведен из карантина в камеру СИЗО «Кресты» в Петербурге. Его сосед по камере — обвиняемый в ненасильственном преступлении, не рецидивист. Профессору переданы «Этногенез» Гумилева и другие книги из из его квартиры, однако он находится в крайне подавленном состоянии, отмечает адвокат Александр Почуев.

«Психологическое состояние, конечно, сильно подавленное... Следственный комитет и МВД по ходатайству защиты приняли меры. Но он не видит пока смысла в своей жизни, не видит исхода из этой ситуации», — приводит слова юриста агентство.

Почуев также заявил, что в качестве одной из возможных причин убийства Анастасии Ещенко сторона защиты будет рассматривать фазу Луны.

«Оказывается, Луна была в активной фазе, и было три дня до полнолуния, и это известный медицинский факт — что многие дебюты шизофрении, многие дебюты психических расстройств совершаются именно в это время», — пояснил адвокат.