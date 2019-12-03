В Москве цена проезда по билету "Единый" вырастет с 50 до 57 рублей

С февраля увеличатся цены на проезд в наземном транспорте, метро, а также по МЦК и Московским центральным диаметрам.

Как пишет «Интерфакс», такое решение было принято на заседании президиума столичного правительства во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Сообщается, что проезд по карте «Тройка» подорожает с 38 до 40 рублей, а разовая поездка по билету «Единый» – с 50 до 57 рублей. Стоимость одной поездки по МЦД в зоне «Пригород» по карте «Тройка» увеличится с 45 до 47 рублей. Билет «Единый» на две поездки подорожает с 110 до 114 рублей, на 60 поездок – с 1900 рублей до 1970 рублей, на месяц – с 2770 до 2900 рублей.

Кроме этого, с 36 до 37 рублей подорожают поездки на пригородных электричках. Цена проезда в одной подмосковной зоне вырастет с 23 до 24 рублей.

Отмечается, что цены на безлимитные проездные билеты на все виды транспорта в Москве останутся прежними.

Обновленные тарифы начнут действовать с 1 февраля 2020 года.