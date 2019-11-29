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В РПЦ назвали целью закона о домашнем насилии передачу детей гомосексуалистам

Общество
16:37, 29 ноября 2019

Глава Патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов призвал общество подняться против закона о домашнем насилии.

Как передает «Интерфакс», выступая в эфире радио «Радонеж», священник РПЦ заявил, что борьба с домашним насилием, которую декларируют авторы готовящегося законопроекта, — «просто флаг». По мнению Смирнова, истинной целью инициативы является изъятие детей из семей и «передача их на воспитание гомосексуалистам».

Глава Патриаршей комиссии также выразил опасения, что принятие закона о домашнем насилии чревато «уничтожением остатков наших семей» при том, что в России и так распадается половина заключенных браков. «И если мы все вместе, всем народом не поднимемся, то тогда это может пройти, потому что, видать, есть какие-то средства у этих лоббистов», — заявил представитель РПЦ.

Димитрий Смирнов считает, что для борьбы с насилием в семьях никакого закона принимать не нужно. По его мнению, для этого хватило бы прямого указа от президента России, который поручил бы полиции реагировать на жалобы женщин на побои от мужа. «Чтобы приходили сотрудники и вмешивались, как было в моей юности, тут же арестовывали, 15 суток минимум, и человек охлаждал свой пыл», — сказал священнослужитель.

Ранее Sobesednik.ru писал, что авторы закона о домашнем насилии включили в него норму о примирении жертвы и агрессора.

Теги: РПЦ

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