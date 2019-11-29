Закон о домашнем насилии обяжет специалистов способствовать примирению сторон

В законопроект о профилактике домашнего насилия внесли положение о примирении жертвы и агрессора, пишет РБК.

Специалистов обяжут содействовать этому процессу: им необходимо будет выяснять причину насилия и работать с ней.

29 ноября текст законопроекта должен появиться на сайте Совета Федерации, заявляла глава верхней палаты Валентина Матвиенко. В течение двух недель заинтересованные стороны смогут подготовить свои замечания к нему, в том числе Русская православная церковь.

Согласно тексту документа, помощь жертве насилия будет оказываться вне зависимости от того, возбуждено ли уголовное дело. Основанием для оказания профилактических услуг станет не только обращение от пострадавшей стороны, но обращения свидетелей насилия, сведения органов власти, решения суда или иные способы установления факта семейно-бытового насилия.

В отношении насильнков проект закона предполагает использовать не только карательные меры, но также помощь в социальной адаптации, профилактические беседы, соответствующую постановку на учет, защитные предписания и ряд других воздействий.

Защитные предписания, которые еще называют охранными ордерами, будут запрещать агрессору приближаться к жертве, даже если они проживают и зарегистрированы на одной территории. Выписывать этот ордер будут с согласия жертвы или ее законного представителя. Первый период предписания рассчитан на 30 дней, но его можно продлевать до 60 суток.

Кроме того, в проекте прописана конфиденциальность всех участников процесса.