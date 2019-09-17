Репрессии в фокусе и правительство против... Путина: юридический обзор

Не успокоится власть и с ними правоохранительные органы в вопросе ответственности за массовые летние выступления единственного источника власти — народа — в лице несогласных москвичей и жителей других городов. Накануне в самом центре столицы по правосудию был нанесен сокрушительный удар: актера Павла Устинова приговорили к 3,5 года в колонии общего режима. За применение насилия к представителю власти в ходе акции 3 августа, в которой актер не участвовал...

Может показаться, если не вникать в подробности конкретного дела, что такой аргумент — «не участвовал в акции» — лишь расхожий штамп... Но защита Устинова попыталась приобщить к делу видеозапись задержания, широко разошедшуюся по интернету, согласно которой очевидно, что подсудимый как минимум ничего не скандировал, находился один и просто говорил по телефону. Его скрутило несколько служивых — да они друг друга могли покалечить, набросившись с такой яростью на одного человека!

Суд продолжался уже не беспрецедентные два дня, а судья отказался приобщать видео, обосновав это тем, что имеющиеся в деле доказательства цельно не противоречивы. Пренебрегнув одним из главных постулатов уголовного права — все сомнения трактуются в пользу обвиняемого. Надежда на то, что актерское сообщество не забудет своего коллегу и повернет систему к праву.

Все мы помним и человека, вышедшего за несколько часов до акции 27 июля на пробежку. Он позволил себе неслыханное — фото автозака. Шельмеца догнали и, видимо в соответствии с внутренними инструкциями, сломали ногу.

О том, что никто за это не понес ответственности, было известно давно. А сегодня суд признал Константина Коновалова виновным в участии в несанкционированной акции и оштрафовал на 10 тысяч рублей. Но не посадили же!..

Тем временем прокуратура обжаловала решение суда, который, представьте себе, ранее отклонил иск о лишении родительских прав участников несогласованной акции в Москве Дмитрия и Ольги Проказовых, которые пришли на мероприятие с ребёнком. Новость о том, что министерство юстиции России ратует за разрешение содержать вместе в колонии-поселении впервые осужденных и граждан, оказавшихся в местах лишения свободы не в первый раз, то есть рецидивистов, прочитывается в такое время прямо-таки с устрашающим контекстом.

О темах менее людоедских. Изменения в процедуру торгов имуществом банкрота предлагает Минэкономразвития. Уже подготовлены поправки в закон о банкротстве. Если раньше стартовая цена могла только повышаться, то теперь предлагают и наоборот. А то возникает патовая ситуация: устраивают торги с повышением цены, покупателей не находится, а организация торгов оплачивается из денег должника. Выходит, и торги проведут, и долг от них только вырастет.

Правительство довольно здраво выступило против ужесточения требований к миноритарным акционерам, которые пытаются взыскивать убытки компаний с их управленцев. Сейчас иск могут заявить миноритарии с пакетом акций от 1 процента. Все вроде логично — руководство нужно держать в узде, только одно «но»: в июне этого года с инициативой, против которой, как видим, сейчас правительство, выступил сам президент...