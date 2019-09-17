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Песков заявил, что Путин не обязан разбираться в деталях дела Устинова

Политика
15:42, 17 сентября 2019

В Кремле напомнили, что осужденный на 3,5 года колонии актер Павел Устинов еще может обжаловать свой приговор.

Напомним, накануне, 16 сентября, комментируя дело Устинова, осужденного за то, что он якобы вывихнул плечо росгвардейцу во время задержания, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что данный приговор никак не повлияет на доверие граждан к Росгвардии.

Как передает телеканал «Дождь», спустя сутки после своего выступления Песков рассказал, что Владимир Путин следит за ситуацией вокруг актера, за которого начали заступаться деятели культуры и шоу-бизнеса, однако никак не может повлиять на решение суда.

Кроме того, представитель Кремля добавил, что президент не видел запись, на которой видно, что Павел Устинов не оказывает сопротивления силовикам во время задержания.

«Я не думаю, что президент смотрел это видео. Это не прерогатива президента разбираться в конкретных делах и знакомиться с обстоятельствами», — сказал Песков, напомнив, что осужденный еще может обжаловать свой приговор в суде.

 

Теги: Путин, Песков

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