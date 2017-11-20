"Настоящий мужик": Григорий Голосов – о средневековом восприятии Путина

В центре внимания
Card image cap

"Победа Медведева на выборах создаст проблемы для режима"

Михаил Осокин: Кремлевские сказки для электората

Страна во власти восставших масс: деды и пацаны Красного Октября


Новости дня

20 ноября, понедельник

[15:19]Почтальона представят к награде за спасение детей на пожаре
[14:52]Сбившая "пьяного мальчика" подаст в суд на его отца из-за клеветы
[14:43]Совфед просит проверить программу пожалевшего пленного немца школьника
[14:34]Киевский вокзал в Москве эвакуировали из-за подавшей сигнал собаки
[14:27]Полиция проводит проверку после кражи шубы за 650 тысяч в баре в ЦАО
[14:21]ФАС не нашла нарушения закона в ценах на iPhone X
[13:25]Мать полковника Дмитрия Захарченко уехала в Израиль
[13:11]ФИФА заинтересовалась ситуацией с допингом в российском футболе
[13:03]Сбивший человека полицейский под Тамбовом скрылся с места ДТП
[12:28]В Нягани учитель ударила ученика за кражу апельсина
[11:55]Сергей Лавров указал на несостоятельность обвинений НАТО в адрес РФ
[11:47]Вован и Лексус объяснили смысл пранков помощью РФ и разведкой
[11:16]В Москве начали перепродавать кроссовки Канье Уэста
[10:48]Александр Хорошавин назвал обвинения в свой адрес кампанией против него
[10:43]Два человека погибли, шестеро пострадали в аварии в Пермском крае
[10:22]Двоих пьяных безработных мужчин задержали при краже игрушек в ЦАО
[10:18]В Омске проверят информацию об избиении воспитанников детского сада
[10:13]Серийный убийца Чарльз Мэнсон скончался в тюрьме на 84-м году жизни
[10:04]Бизнесмены пожаловались Путину на новые сборы, введенные Медведевым
[09:06]Минусом Путина россияне назвали отсутствие борьбы с коррупцией
[08:44]Гололедица и осадки ждут москвичей 20 ноября
[08:20]Общественная палата РФ предложила не делить бизнес при разводе
[08:08]Журналистку "РЕН ТВ" избил охранник стрелкового клуба на съемках
[07:18]СМИ нашли у берега США "корабль-призрак" из РФ с крысами-каннибалами

19 ноября, воскресенье

[15:52]-5 градусов и мокрый снег придут в Московский регион с 20 ноября
[15:46]После переворота президента Зимбабве сняли с поста главы правящей партии
[15:41]Росгвардия не нашла криминала в прошлом устроившего юбилей в "Сити"
[15:21]В квартире рядом со зданием ФСБ в ЦАО обнаружили подпольное казино
[15:14]Жителя Новой Москвы задержали за кражу елок и детского велосипеда
[15:01]Министр обороны Польши увидел "связь" испытаний КНДР с "планами России"
[14:45]Упавшего с лестницы в фитнес-клубе ребенка госпитализировали в СЗАО
[14:32]В СВАО задержали зарезавшего оппонента во время ссоры москвича
[14:02]Саакашвили заявил об избиении своего водителя сотрудниками СБУ
[14:00]На памятник Александру III поместили фразу военного министра
[13:27]Путин утвердил новые основания для отказа в валютных операциях
[13:25]ФИФА обратилась к Родченкову для уличения футболистов РФ в допинге на ЧМ
[12:57]Перестрелка в "Сити" произошла на юбилее со звездами шоу-бизнеса
[12:53]Зоозащитники РФ создадут и разошлют по приютам единый список живодеров
[12:38]Выигравшая 500 млн в лото пенсионерка не решила, как потратит деньги
[12:11]Овечкину наложили швы после удара о шайбу в матче НХЛ
Вторая жизнь резины: необычные варианты использования старых шин
Как сделать мебель из строительных палет
Огород на подоконнике: выбираем сорта для выращивания дома зимой
10 рецептов ванн с лекарственными травами для похудения
Звуки музыки. Где слушать музыку после введения ограничений в "ВК"?
Шесть натуральных рецептов против перхоти
Пять осенних неприятностей с внешностью – и пять способов от них избавиться
Четыре мифа о гриппе и ОРВИ, которые могут навредить вашему здоровью
Важнейшее из искусств. Лучшие фильмы о революциях и восстаниях
5 необходимых действий после выплаты ипотеки

"Настоящий мужик": Григорий Голосов – о средневековом восприятии Путина

Общество

normal

Владимир Путин // Фото: Global Look Press

Политолог Григорий Голосов — о том, почему россиянам кажется, что Владимир Путин не заботится о простом народе.

Ранее Sobesednik.ru писал, что во время опроса «Левада-центра» в качестве одного из основных минусов политики президента Путина россияне назвали отсутствие заботы о населении: об этом высказались 15% респондентов. Кроме того, многие опрошенные (42%) усомнились в том, что до президента доносят все сведения о положении дел в государстве. А среди главных положительных качеств Путина 19% отметили решительность, мужественность, силу, а также то, что президент — «настоящий мужик».

По словам профессора Европейского университета, политолога Григория Голосова, данные социологических исследований далеко не всегда могут отражать реальную картину происходящего. Эксперт подчеркнул, что респонденты могли выбрать самый очевидный из предложенных ответов лишь для того, чтобы просто назвать хоть какой-то минус во внутренней политике действующего президента. В данной ситуации таким минусом оказалось отсутствие заботы о населении:

— Только 15% сказали, что он не забодится о простом народе — это не такая большая доля. Опросы общественного мнения вообще устроены так: о чем человека спросят, то он и ответит. В данном случае спросили, какая претензия к Путину? Россияне по телевизору и из других источников узнали, что Путин должен заботиться о народе, одни по собственному опыту чувствуют, что он о них заботится, а многие другие — нет. Ну, вот они так и отвечают. Вероятно, если бы людей спрашивали о другом, они отвечали бы иначе. И те данные, которые появились в опросе, свидетельствуют, что, в общем-то, ничего страшного не происходит с точки зрения отношения к Путину. Просто человек должен сформулировать какую-то претензию с ходу. Он формулирует ту, самую простую, которая вытекает из государственной пропаганды, что Путин должен заботится о народе. А он заботится? Нет, не заботится.

Кроме того, политолог подчеркнул, что ответы россиян свидетельствуют о сохранившемся средневековом восприятии власти простыми людьми.

— У россиян всегда было такое впечатление о царях, что они на самом деле добрые, но царедворцы им не докладывают о том, как дела обстоят на самом деле. Тут ничего нового не происходит. Это, можно сказать, такая особенность средневекового восприятия абсолютной власти, — считает Григорий Голосов.

По словам эксперта, ничего удивительного нет и в том, что многие опрошенные главным плюсом Владимира Путина назвали его мужественность, поскольку именно к такому восприятию президента нас подготавливают все федеральные телеканалы.

— Ну вот 19% обратили внимание на эти обнаженные торсы, катание на конях — все, что показывают по ТВ. Для некоторых людей это важно — они и говорят. То есть есть достаточно большая группа людей, которая все воспринимает через гендерные стереотипы. Тут ничего особенного нет. Печально, конечно, что ничего другого в заслуги Путина они не могут записать, но это тоже работа телевидения, многие на такое клюют.

 

Теги: Путин

поделиться:



Политика
Как главы Хакасии и Кузбасса из-за отшельницы поссорились
После переворота президента Зимбабве сняли с поста главы правящей партии
Министр обороны Польши увидел "связь" испытаний КНДР с "планами России"
В Польше заподозрили РФ в подготовке к войне из-за учений "Запад-2017"
Общество
"Настоящий мужик": Григорий Голосов – о средневековом восприятии Путина
Сбившая "пьяного мальчика" подаст в суд на его отца из-за клеветы
Совфед просит проверить программу пожалевшего пленного немца школьника
Мать полковника Дмитрия Захарченко уехала в Израиль
Колумнисты
Avatar

Гужева
Надежда

журналист

Мугабе, с которым наша оппозиционная общественность часто сравнивает Путина, сменил статус нацлидера на статус арестанта

Avatar

Осокин
Михаил

телеведущий

Глупо выглядят попытки создавать правильные, нужные для властей новости и на международные темы

Avatar

Кара-Мурза-ст.
Владимир

журналист

Ленин интереснее в исполнении Евгения Миронова – именно благодаря Миронову, потому что играть там особо нечего.


Культура и ТВ
"Выход в шубах". Памяти актера Алексея Баталова
В Париже на 78-м году жизни скончался модельер Аззедин Алайя
Памяти Эльдара Рязанова. Что режиссер говорил о российском обществе
Максим Галкин и Алла Пугачева объявили о венчании
Шоу-бизнес
Александр Пашков: Я хочу убить стереотип и сыграть д,Артаньяна
Полина Гагарина побывала в прошлом
Глюкоза: Все свое детство мечтала работать частным детективом
Анна Хилькевич: Меня домогались дважды!

Здоровье
Открыто свойство иммунитета, важное для борьбы с аллергиями
Ожирение у детей может стать причиной появления громкого храпа
Биологи пересадили больному буллезным эпидермолизом ребенку кожу
Табачный крючок. Почему от нас скрывают состав сигарет?
Туризм
Остров Буян: Свияжск – часть суши, окруженная водой
США начали отказывать в гостевой визе каждому десятому россиянину
Игорь Фомин заявил о необходимости системного развития туризма в России
Щедрость "Победы", или двойные стандарты авиаперевозчиков
Авто
Учи медчасть! Билеты ГИБДД с ошибками как повод для реформы
ФИФА заинтересовалась ситуацией с допингом в российском футболе
Сергей Лавров указал на несостоятельность обвинений НАТО в адрес РФ
Алексей Навальный сообщил о госзакупке "Мерседеса" в Тамбовской области
Недвижимость
Долевое строительство уходит в прошлое. Что теперь?
Здание из фильма "Ошибка резидента" выставлено на торги за 8,4 млн
Законопроект о регистрации машино-мест отправили на доработку
Путин приказал отказаться от долевого строительства к 2020 году
Читайте также

Оформите подписку на наши издания

(Акция на подписку до 7.12.2017)


"Made in Russia" – совсем не страшно!
Как на самом деле живут "бедствующие" чиновники Омска
Как главы Хакасии и Кузбасса из-за отшельницы поссорились
Дмитрий Быков: У меня нет никаких отношений с властью
Судьбоносная речь. Зачем переносят послание Путина парламенту
Пенсионер, просивший у Путина гроб: Ладно мы, старики, а молодежи как?
Глюкоза:
Все свое детство мечтала работать частным детективом
Анна Хилькевич:
Меня домогались дважды!
Максим Суханов:
Я должен был полюбить Сталина
Борис Клюев:
После смерти сына я не отменил ни одного спектакля
Александр Маршал:
Мой сын прошел армию и теперь поет хип-хоп


Владимир Мирзоев: Дюжев причисляет себя к новым дворянам
Дмитрий Орлов готов судиться с авиакомпанией
"Вы мне уже запороли победу Озерова, когда выиграл Фотий!" Скандал на "Голосе"
"Учителя должны понимать, что в любой момент могут быть уволены"
Фильм "Матильда" вышел на экраны: из-за чего сыр-бор?

В Красноярском крае на свалке нашли живого верблюда
"Зенит Арена" VS "Лужники" – чисто женский взгляд
Проверки у зубного врача защищают маленьких детей от угрозы ожирения
Интерактивная игрушка – вред или польза?
"Тор: Рагнарек": на всякого супергероя довольно пафоса