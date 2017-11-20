"Настоящий мужик": Григорий Голосов – о средневековом восприятии Путина

Политолог Григорий Голосов — о том, почему россиянам кажется, что Владимир Путин не заботится о простом народе.

Ранее Sobesednik.ru писал, что во время опроса «Левада-центра» в качестве одного из основных минусов политики президента Путина россияне назвали отсутствие заботы о населении: об этом высказались 15% респондентов. Кроме того, многие опрошенные (42%) усомнились в том, что до президента доносят все сведения о положении дел в государстве. А среди главных положительных качеств Путина 19% отметили решительность, мужественность, силу, а также то, что президент — «настоящий мужик».

По словам профессора Европейского университета, политолога Григория Голосова, данные социологических исследований далеко не всегда могут отражать реальную картину происходящего. Эксперт подчеркнул, что респонденты могли выбрать самый очевидный из предложенных ответов лишь для того, чтобы просто назвать хоть какой-то минус во внутренней политике действующего президента. В данной ситуации таким минусом оказалось отсутствие заботы о населении:

— Только 15% сказали, что он не забодится о простом народе — это не такая большая доля. Опросы общественного мнения вообще устроены так: о чем человека спросят, то он и ответит. В данном случае спросили, какая претензия к Путину? Россияне по телевизору и из других источников узнали, что Путин должен заботиться о народе, одни по собственному опыту чувствуют, что он о них заботится, а многие другие — нет. Ну, вот они так и отвечают. Вероятно, если бы людей спрашивали о другом, они отвечали бы иначе. И те данные, которые появились в опросе, свидетельствуют, что, в общем-то, ничего страшного не происходит с точки зрения отношения к Путину. Просто человек должен сформулировать какую-то претензию с ходу. Он формулирует ту, самую простую, которая вытекает из государственной пропаганды, что Путин должен заботится о народе. А он заботится? Нет, не заботится.

Кроме того, политолог подчеркнул, что ответы россиян свидетельствуют о сохранившемся средневековом восприятии власти простыми людьми.

— У россиян всегда было такое впечатление о царях, что они на самом деле добрые, но царедворцы им не докладывают о том, как дела обстоят на самом деле. Тут ничего нового не происходит. Это, можно сказать, такая особенность средневекового восприятия абсолютной власти, — считает Григорий Голосов.

По словам эксперта, ничего удивительного нет и в том, что многие опрошенные главным плюсом Владимира Путина назвали его мужественность, поскольку именно к такому восприятию президента нас подготавливают все федеральные телеканалы.

— Ну вот 19% обратили внимание на эти обнаженные торсы, катание на конях — все, что показывают по ТВ. Для некоторых людей это важно — они и говорят. То есть есть достаточно большая группа людей, которая все воспринимает через гендерные стереотипы. Тут ничего особенного нет. Печально, конечно, что ничего другого в заслуги Путина они не могут записать, но это тоже работа телевидения, многие на такое клюют.