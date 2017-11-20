Минусом Путина россияне назвали отсутствие борьбы с коррупцией

Большинство россиян недовольны тем, что президент РФ Владимир Путин не думает о простых людях.

В понедельник, 20 ноября, РБК опубликовал результаты опроса, проведенного «Левадой-центром», о том, что россиянам нравится и не нравится во Владимире Путине. Вопросы были открытые, каждый респондент мог назвать более одной характеристики.

Так, 15% опрошенным не нравится в Путине то, что он «не заботится» и «забыл о простых людях». 10% считают его отношение к министрам «слишком мягким», 7% недовольны тем, что российский лидер «не борется с коррупцией» и «развел вокруг себя воров».

Среди положительных качеств Путина 19% отметили решительность, мужественность, силу, а также то, что президент — «настоящий мужик». 18% выделили как положительную черту президента проводимую им внешнюю политику, защищающую страну от Запада, 16% — опыт в политике. 15% респондентам Путин нравится из-за своего ума и образованности. Лишь 2% россиян ценят президента за возвращение Крыма.

Социолог «Левада-центра» Степан Гончаров, комментируя результаты опроса, сказал РБК, что россияне приписывают Путину «абстрактные качества, о которых вряд ли доподлинно известно людям». Из «реальных достижений» респонденты называют лишь внешнюю политику и возвращение Крыма.

«Государство в народном сознании воспринимается как сильное или слабое. Альтернативой слабому государству является порядок, отсюда и набор положительных качеств президента в глазах респондента — сильный, настоящий мужик», — отметил директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

Между тем 42% россиян уверены, что Владимир Путин получает неполную и искаженную информацию о происходящем в стране от своего окружения. 31% считают, что информация, получаемая президентом, — «полная и достоверная». 16% уверены, что от Путина «скрывают правду о положении в стране».

Отвечая на вопрос о том, интересы каких слоев населения выражает Путин, 41% назвали силовиков, 31% — олигархов и банкиров, еще 31% — чиновников. Лишь 17% считают, что президент выражает интересы простых людей.