Татьяна Лазарева – о "деле Серебренникова": Эти люди зашли слишком далеко

Актриса и телеведущая Татьяна Лазарева рассказала Sobesednik.ru, почему пойдет к зданию, где будут судить Серебренникова.

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников накануне был задержан в Санкт-Петербурге и доставлен в Москву, ему предъявлено обвинение по делу о хищении бюджетных средств, по которому он ранее проходил свидетелем. Ночь режиссер провел в следственном изоляторе, заседание суда об избрании меры пресечения намечено на 12:00 среды, 23 августа. Сторона обвинения намерена просить о домашнем аресте для Серебренникова.

Режиссер Павел Бардин в комментарии для Sobesednik.ru высказал мнение, что преследование Серебренникова — «это политически-мотивированное заказное дело. Попытка власти запугать свободомыслящих, монополизировать культуру». Режиссер Владимир Мирзоев заявил Sobesednik.ru, что единственная возможность повлиять на ситуацию сейчас, на его взгляд, — это всеобщая забастовка российских театров. Артистам «Гоголь-центра», как стало известно Sobesednik.ru, комментировать ситуацию запретили.

Татьяна Лазарева Фото: Global Look Press

— Мне кажется, эти люди зашли слишком далеко, — говорит о преследованиях режиссера актриса, телеведущая Татьяна Лазарева. — И мы, оставшиеся здесь, не понимаем: кого следующего? Какие у них цели? Ну ведь «уже никто никуда не идет» — как в том анекдоте, помните? Мы все уже поняли и заткнулись.

Наблюдая за процессом над Кириллом, я не понимаю: что еще нужно сделать?! Давно уже почти на коленях пересекаем дорогу в положенном месте. И это тем более обидно.

Я выйду к суду 23-го августа в 12 утра, но не про ту историю — «кто что своровал». Мы столько знаем людей, кто своровал: посмотрите расследования Навального. Но они тем не менее даже часть меры пресечения [не получили], которой достойны.

Я выхожу за справедливость. Не про то, кто прав или виноват, а за нашу свободу, за презумпцию невиновности. И хочу напомнить всем, что мы — одинаковые и имеем право.