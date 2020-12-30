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Цены на квартиры в новостройках в 2021 году могут вырасти на 12%

Недвижимость
17:38, 30 декабря 2020

Цены на квартиры в новостройках в 2021 году могут вырасти на 12%
Global Look Press
Global Look Press

В аналитическом центре ЦИАН полагают, что в первом полугодии 2021 года существенно снизится спрос на покупку жилья. Именно в этот период, вероятно, сократятся темпы роста стоимости недвижимости, пишет «РИА Новости».

В минувшем году цены во много росли в связи с условиями льготной ипотеки. Согласно данным ЦИАН, на 16% выросли цены на вторичное жильей и на 14% – в новостройках.

Гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко предполагает, что в грядущем году первичное жилье подорожает на 10-12%, а вторичное – на 5-7%.

Рубрика: Недвижимость

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