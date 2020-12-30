Цены на квартиры в новостройках в 2021 году могут вырасти на 12%

В аналитическом центре ЦИАН полагают, что в первом полугодии 2021 года существенно снизится спрос на покупку жилья. Именно в этот период, вероятно, сократятся темпы роста стоимости недвижимости, пишет «РИА Новости».

В минувшем году цены во много росли в связи с условиями льготной ипотеки. Согласно данным ЦИАН, на 16% выросли цены на вторичное жильей и на 14% – в новостройках.

Гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко предполагает, что в грядущем году первичное жилье подорожает на 10-12%, а вторичное – на 5-7%.