Каждый четвертый россиянин запланировал на 2021 год ремонт

Согласно результатам опроса компании «Авито», в уходящем году каждый пятый россиянин потратил освободившееся на удаленке время на ремонт. Также 24% россиян отметили, что в грядущем году намерены заняться обустройством квартир.

Так, 17% опрошенных в возрасте старше 56 лет намерены приобрести или обновить крупногабаритную бытовую технику в домохозяйствах, пишут «Известия».

Если в прошлом году в опроснике компании каждый пятый рассказывал о смене компании, в которой он работал, то в этом году количество таких ответов сократилось до 13%. 15% отложили переход на другое место работы на 2021 год.

Только 10% граждан смогли в этом году позволить себе путешествия. Остальные только откладывали на отпуск до лучших времен, если было что откладывать.