1010 лифтов в регионах заменят по решению правительства

750 миллионов рублей из федерального бюджета направят в Фонд содействия реформирования ЖКХ. Эти деньги будут распределены по регионам с целью замены лифтового оборудования в многоквартирных домах, пишет ТАСС.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего получится заменить не менее 1010 лифтов, чей срок эксплуатации подошел к концу. При этом закупка будет осуществляться у отечественных производителей.

Летом в Минстрое отмечали, что по общенациональному плану восстановления экономики предлагается выделить 1,5 миллиарда рублей для субсидирования по кредитам для замены старых лифтов в многоквартирных домах.