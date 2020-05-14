Иностранцам предлагают давать вид на жительство за приобретение собственности

Зарубежным бизнесменам предлагают с июля 2021-го разрешить получать вид на жительство в РФ после покупки недвижимости.

Как пишут «Известия», соответствующий законопроект готовит Минэкономразвития.

«Стимулирование притока и упрощение доступа иностранных инвесторов необходимо в условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, способствующих ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики. В связи с этим Минэкономразвития России разработан проект федерального закона, направленный на совершенствование законодательства, регулирующего вопросы получения иностранными гражданами вида на жительство в РФ по экономическим основаниям», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что статус постоянного проживания в стране даст зарубежным гражданам возможность быть максимально вовлеченными в общественную и экономическую жизнь России.

Критерии собственности, согласно законопроекту, будет устанавливать правительство.

В Минэкономразвития считают, что после принятия закона не будет наблюдаться резкого скачка востребованности российского гражданства.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о том, что Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства для ряда категорий иностранцев.