"Карточный домик" продолжат снимать без Кевина Спейси

Netflix попробует продолжить съемки сериала «Карточный домик» без персонажа в исполнении Кевина Спейси.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на CNN. По их информации, у Netflix нет желания закрывать столь рейтинговый проект, поэтому команда сценаристов займется выводом персонажа Фрэнка Андервуда, которого сыграл Кевин Спейси, из сериала. В оригинальной британской версии сериала прототип Андервуда был убит в последнем эпизоде.

Напомним, что скандал вокруг персоны Кевина Спейси разгорелся после обвинений актера Энтони Рэппа в домогательствах со стороны Спейси. Рэпп сказал, что в момент домогательств ему было 14 лет. Сам Кевин Спейси не стал отвергать обвинения, признавшись, что в тот вечер был пьян. Также Спейси совершил каминг-аут. После признания Энтони Рэппа на Спейси обрушилась гора обвинений в домогательствах. На данный момент в разного рода приставаниях обладателя премии «Оскар» обвинили уже 15 человек.