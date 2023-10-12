По чьему-то велению

После феноменального успеха «Чебурашки» сказка в российском кино стала самым востребованным жанром. Летом прошла «Баба Яга спасает мир», вскоре выйдут «Бременские музыканты», «Летучий корабль» и другие фильмы. С одной стороны, сказка позволяет увести зрителя от суровой действительности в вымышленный мир, а с другой – вымышленный мир тоже не обходится без работы пропаганды.

В фильме «По щучьему велению» русскими землями правит царь – крепкий хозяйственник в исполнении Романа Мадянова. Приехавший в столицу Емеля (Никита Кологривый) не преминет заметить, как она похорошела при государе-батюшке. Царская дочь Анфиса (Алина Алексеева) влюблена в нехорошего британского посла лорда Ротмана (Юрий Колокольников), который очаровывает ее разными заморскими штучками. Емеля же, загадавший желание щуке-девице (Мила Ершова) жениться на царевне, наоборот, обольщает ее технологиями импортозамещения.

«По щучьему велению» в некоторых телеграм-каналах рекламируется как наш ответ западной повестке в кино. Создатели мультсериала «Супергерои.ру», который студия «Воронеж» собирается выпустить к концу 2023 года, пошли еще дальше и наполнили традиционными ценностями голливудский супергеройский жанр. По сюжету мультфильма трое детей защищают от коварных злодеев главную суперсилу страны – русский дух. При этом, по словам продюсера Владимира Николаева, создатели вдохновлялись вполне себе американскими продуктами – мультсериалом «Гравити Фолз» и сериалом «Очень странные дела».

В общем, как говорится, сказка – ложь, да в ней намек. Намек на то, как похорошела страна при царе-батюшке.